Seconda Categoria, l’Atletico Siracusa con la Stella Maris decidono i gol di Mirko Favara e Peppe Martines

Mirko Favara al tramonto del primo tempo, Peppe Martines a metà ripresa. I gol di due dei suoi giocatori di maggior esperienza consentono all’Atletico Siracusa di vincere in rimonta una partita che si era messa in salita. Ad Avola, contro la Stella Maris, il 2-1 per gli aretusei vale il terzo posto in classifica a quota 14 punti dopo 8 partite del campionato di Seconda Categoria. Davanti a loro, solo la capolista Club Real Sicilia e il Cus Catania. Risultato stretto per i ragazzi del presidente Enrico Abbruzzo, che hanno attaccato a testa bassa sin dai minuti iniziali, arrivando con facilità nell’area avversaria, senza riuscire a trovare, per quasi tutto il primo tempo, la giocata vincente.

Il festival delle occasioni mancate inizia dopo 4 minuti quando Marino, su cross di Pincio, calcia alto da buona posizione. Favara, al 12’, conclude a botta sicura ma un difensore respinge la sfera. Per il portiere atletista Carrubba c’è lavoro solo al 16’ quando para a terra una conclusione di un attaccante avolese. Si gioca però quasi sempre nella metà campo dei padroni di casa. Pincio e Bordonali sprecano due buone occasioni mentre la Stella Maris fa centro con un tap-in di Canto da posizione ravvicinata. L’Atletico Siracusa ricomincia a macinare gioco ma sbatte almeno tre volte sul portiere avversario, che dimostra di avere grandi riflessi. Solo nel primo dei due minuti di recupero del primo tempo, trova il gol: splendido cross da destra di Pincio e colpo di testa vincente di Favara.

Dopo l’intervallo, la compagine di Roberto Regina e Giorgio Colombo riprende ad assediare gli avversari. All’11’ Caruso si esalta sulla punizione di Martines, togliendo la palla dall’incrocio dei pali. Poco dopo, è bravo anche sul tiro ravvicinato di Favara. Nulla può però al 21’ in uscita su Martines. L’esperto numero 8 atletista lo supera con un morbido pallonetto, consentendo ai suoi di passare in vantaggio. Ancora altre occasioni per l’Atletico Siracusa, ma il risultato non cambia più. Tre punti importanti per continuare la rincorsa alle prime della classe.

“Giochiamo bene e siamo anche belli da vedere – dice il tecnico Roberto Regina – ma nel calcio contano i gol. I ragazzi devono calarsi nella mentalità di questa categoria, altrimenti diventa difficile raggiungere l’obiettivo. A volte siamo troppo narcisisti. Occorrerebbe maggior sostanza. Continuando così, si divertono poco in campo e noi dalla panchina soffriamo tanto. Sto lavorando in tutti i modi per cercare di sopperire a questa défaillance ma, ripeto, dobbiamo trovare la soluzione migliore per cercare di condurre in porto il risultato con meno fatica. La Stella Maris ha lottato su tutti i palloni e faccio i complimenti sia ai giocatori avversari per la correttezza sia alla società per l’ospitalità. Ci prendiamo i 3 punti e pensiamo alla prossima partita”.