Secondo rinforzo per il Melilli Volley, arriva l’opposta Roberta Pasquini: “Entusiasta della mia scelta”

Seconda e ultima operazione in entrata per Melilli Volley che, a poche ore dalla chiusura della sessione invernale di mercato, si è assicurata le prestazioni dell’opposta Roberta Pasquini. Dopo la centrale diciottenne Viviana Lo Piccolo, arriva un’altra giovane atleta.

Nata a Pescara il 14 febbraio 2004, la giocatrice rappresenta un rinforzo importante per la squadra neroverde in un ruolo in cui si è registrata la doppia temporanea indisponibilità di Luna Ba e di Aurora Vescovo. Proviene dalla World Volley Napoli, compagine con la quale ha disputato la prima metà di questa stagione nel girone I di serie B2. Nel suo curriculum anche la terza serie nazionale: lo scorso anno infatti ha vestito la maglia del Crotone in B1. Dopo aver fatto la trafila nel settore giovanile dell’Annunziata Pescara, ha debuttato giovanissima in C con la squadra della sua città e, a seguire, ha disputato, sempre con le abruzzesi, quattro campionati consecutivi di B2.

“Ho accettato con entusiasmo la proposta del presidente Luigi Distefano, che ringrazio per avermi voluta al Melilli Volley – queste sue prime parole da giocatrice neroverde –. Sono molto contenta di essere qui. C’è un clima positivo e spero di poter dare il mio contributo. Sono fiduciosa e non vedo l’ora di esordire in questo girone”. Nonostante la giovane età, Roberta Pasquini possiede già un notevole bagaglio di esperienza. “Per me sarà la prima volta nel girone L di B2 ma sono certa – sottolinea – di poter fare la mia parte. Ci aspetta una seconda metà di campionato impegnativa e daremo tutto per raggiungere il nostro obiettivo”.

Dopo il test congiunto di mercoledì sera con Volley Valley, domani pomeriggio, sabato 31, le ragazze preparate da Luca Scandurra si alleneranno al PalaMelilli con Zafferana. Poi qualche giorno di riposo e da martedì via alla settimana tipo per preparare il match esterno con Bronte.