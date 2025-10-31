Sede concorsi a Siracusa, la replica dell’assessore Messina: “Polemica inutile: le prossime prove si svolgono nel Palermitano”

“Rimango sinceramente sorpreso dall’interrogazione depositata con carattere di urgenza dall’onorevole Chinnici in assenza di fatti oggettivi” – dichiara l’assessore alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica, Andrea Messina, replicando alla nota di Valentina Chinnici, deputata del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana e vice presidente della V Commissione lavoro.

Chinnici chiedeva “Perché la Sicilia occidentale continua a essere esclusa dalla scelta delle sedi concorsuali, costringendo migliaia di candidati a viaggi estenuanti e costosi verso Siracusa?”.

“Probabilmente – dice – l’interrogante non ha avuto modo di verificare gli aggiornamenti più recenti, dal momento che gli attuali concorsi banditi dalla Regione, in programma dal 12 al 14 novembre prossimi, si svolgeranno nel Palermitano in una sede in grado di accogliere il numero di candidati previsti e facilmente raggiungibile”

“Il governo regionale – prosegue Messina – è attento a garantire il rispetto dei principi di equità territoriale e di pari opportunità per tutti i candidati ai concorsi pubblici, in modo da assicurare pari condizioni di partecipazione ai cittadini di tutte le province e da distribuire in modo equilibrato le sedi concorsuali sul territorio”