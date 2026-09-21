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Segnalazione su Anapo: letto del fiume tra Diddino e svincolo di Belvedere

segnalazione rifiuti

«Bella veduta del nostro fiume Anapo,a circa 50 metri c'è il letto del fiume e non è un bel vedere. Strada provinciale tra diddino e lo svincolo autostradale di Belvedere»

un lettore, via WhatsApp

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