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Segnalazione su Anapo: letto del fiume tra Diddino e svincolo di Belvedere
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«Bella veduta del nostro fiume Anapo,a circa 50 metri c'è il letto del fiume e non è un bel vedere. Strada provinciale tra diddino e lo svincolo autostradale di Belvedere»un lettore, via WhatsApp
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