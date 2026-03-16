Sei nuovi pediatri di libera scelta per la provincia di Siracusa nei comuni montani e costieri

L’Assessorato regionale alla Salute ha impresso una svolta decisiva nel contrasto alla carenza di assistenza pediatrica nella provincia di Siracusa con la firma dei provvedimenti di attribuzione di sei nuovi incarichi di pediatri di libera scelta, quali medici aventi diritto per graduatoria, che andranno a coprire zone carenti del territorio aretuseo, contribuendo a garantire il diritto alla salute dei più piccoli.

I provvedimenti dispongono l’apertura di un ambulatorio nel comune di Portopalo di Capo Passero, per servire l’ambito territoriale che comprende anche Pachino e Rosolini, un altro pediatra dovrà aprire l’ambulatorio a Palazzolo Acreide, garantendo assistenza a tutti i comuni montani del Distretto, inclusi Buscemi, Canicattini Bagni, Buccheri, Cassaro, Sortino e Ferla. La copertura sanitaria pediatrica territoriale viene potenziata anche nella zona sud con l’apertura di uno studio a Noto per l’ambito di Noto e Avola e nell’area nord con l’ambulatorio ad Augusta per i piccoli pazienti di Augusta e Melilli. Un ulteriore incarico prevede l’apertura dello studio a Melilli e frazione di Città Giardino per l’ambito Augusta-Melilli, mentre il sesto pediatra aprirà il proprio studio a Floridia per servire l’ambito territoriale di Solarino, Priolo Gargallo, Siracusa e la stessa Floridia.

L’individuazione dei professionisti rappresenta il passaggio tecnico fondamentale di copertura di zone carenti che precede la formalizzazione definitiva degli incarichi dell’Asp di Siracusa dopo accettazione da parte dei pediatri individuati. Una volta completato l’iter burocratico e l’apertura fisica degli studi nei comuni indicati, le famiglie interessate potranno procedere alla scelta dei nuovi pediatri attraverso gli uffici competenti dell’Asp anche attraverso il nuovo portale web accessibile dal seguente link: https://portalesalute.asp.sr.it/home.