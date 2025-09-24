“Semi di pace e di speranza”: al via gli incontri interreligiosi promossi dall’Arcidiocesi di Siracusa

Una riflessione comune sui temi della pace, della cura del creato e del bene comune. Sono questi i cardini del percorso di appuntamenti promosso dall’Arcidiocesi di Siracusa in occasione del Mese del Creato (1 settembre – 4 ottobre), sotto il titolo “Semi di pace e di speranza”.

La presentazione del programma si è svolta questa mattina, 24 settembre, nel salone della chiesa Madre di Dio, in viale Santa Panagia, alla presenza di don Santo Fortunato, direttore dell’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, don Claudio Magro, direttore dell’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro, e mons. Maurizio Aliotta, direttore dell’Ufficio Pastorale per la cultura.

“Anche quest’anno – ha spiegato don Claudio Magro – abbiamo pensato a una serie di appuntamenti che declinano il tema della pace suggerito dalla Conferenza Episcopale. Non si parlerà soltanto di pace, ma anche di bene comune, di custodia del creato e di lavoro: sono tutti elementi che realizzano quella serenità e armonia che desideriamo costruire insieme“.

Ampio spazio sarà dedicato al dialogo interreligioso. “Il 27 settembre – ha annunciato don Santo Fortunato – si terrà un incontro nella sala Ferruzza Romano del Consorzio Plemmirio, in Ortigia, con ospiti di grande rilievo: Sua Beatitudine Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme; padre Maxim Rabuchia, della diocesi di Donetsk; la comunità buddista di Siracusa e l’Istituto Soka Gakkai; padre Razvan Morgoci, parroco della chiesa ortodossa rumena di Siracusa. Interverranno inoltre il direttore regionale dell’Ufficio per l’ecumenismo della CESi e il professor Francesco Bonanno, docente di lingua, storia e cultura ebraica alla Facoltà Teologica di Sicilia“.

Un vero e proprio mosaico di esperienze religiose e culturali, chiamate a confrontarsi sul tema “essere artigiani della pace”.

Il percorso si inserisce nel Mese del Creato, ricordando lo stretto legame tra pace e custodia dell’ambiente. “Il degrado della casa comune e lo spreco delle risorse – è stato sottolineato – sono facce della stessa medaglia che dall’altro lato porta guerra, violenza e ingiustizia“.

Il programma prevede alcuni incontri principali, che uniranno il dialogo interreligioso, il confronto con testimoni della non violenza e la riflessione sulle responsabilità civili e sociali di ciascuno. L’obiettivo è stimolare la comunità a costruire percorsi condivisi di armonia e collaborazione, «pur nella diversità», come ha ricordato don Magro.