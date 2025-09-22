“Semi di pace e di speranza”, l’Arcidiocesi di Siracusa propone iniziative per la pace e il dialogo

Scudetti e convocazioni al Mondiale: lo Star Padel Floridia e i suoi giovani terribili

Dal primo settembre al 4 ottobre si celebra il “Mese del creato”.  Il nesso tra pace e cura del creato è strettissimo, così come è strettissimo il nesso tra guerra e violenza da una parte e degrado della casa comune e spreco di risorse dall’altra.

L’Arcidiocesi di Siracusa, attraverso tre Uffici Pastorali, propone una serie di iniziative per i mesi di settembre e ottobre. E’ previsto un confronto con rappresentanti delle religioni non cristiane e il dialogo con testimoni della non violenza.

Mercoledì prossimo, 24 settembre, alle 10.30, nel salone della chiesa Madre di Dio, in viale Santa Panagia a Siracusa, saranno presentate le iniziative sul tema “Semi di pace e di speranza”.

Interverranno don Santo Fortunato, direttore dell’Ufficio per l’ecumenismo ed il dialogo interreligioso, don Claudio Magro, direttore dell’Ufficio per i problemi sociali ed il lavoro, e mons. Maurizio Aliotta, direttore dell’Ufficio Pastorale per la cultura.


