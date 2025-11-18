Seminario di Ance Siracusa su “Il Decreto Salva Casa in Sicilia: opportunità e prospettive tra urbanistica, edilizia e ambiente”

Ance Siracusa, in collaborazione con Ance Sicilia e con gli Ordini professionali degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Siracusa, organizza il seminario dal titolo “Il Decreto Salva Casa in Sicilia: opportunità e prospettive tra urbanistica, edilizia e ambiente”, che si terrà venerdì 21 novembre 2025, dalle 9 alle 13, nella Sala Gianformaggio di Confindustria Siracusa, in Viale Scala Greca 282.

L’iniziativa nasce dall’esigenza, sempre più avvertita nel territorio, di fare chiarezza sugli effetti del recente Decreto Salva Casa e sulle sue ricadute operative nel contesto siciliano. Il seminario offrirà un’occasione privilegiata di confronto tra Istituzioni regionali, enti locali, imprese del settore ed esperti tecnici, con l’obiettivo di analizzare gli aspetti normativi, urbanistici e ambientali connessi al provvedimento e di approfondire gli scenari applicativi che interessano cittadini, professionisti e operatori dell’edilizia.

Il dibattito sarà arricchito dagli interventi di autorevoli rappresentanti dei Dipartimenti regionali, chiamati a illustrare le prospettive e le linee guida che accompagnano l’attuazione del Decreto in Sicilia.

Nel corso della mattinata interverranno:

Silvia Casuccio, Dirigente Responsabile, Dipartimento Urbanistica – Regione Siciliana

Calogero Beringheli, Dirigente Generale, Dipartimento Ambiente – Regione Siciliana

Duilio Alongi, Dirigente Generale, Dipartimento Tecnico – Regione Siciliana

Nunzio Santoro, Dirigente Urbanistica ed Edilizia Privata – Comune di Bagheria (PA)

Marcello Di Martino, Dirigente Settore Pianificazione Urbanistica – Comune di Siracusa (SR)

Il seminario punta a fornire ai partecipanti strumenti interpretativi e operativi utili per affrontare le novità normative e cogliere le opportunità di regolarizzazione e valorizzazione del patrimonio edilizio regionale. Verranno trattati casi applicativi con interazione con i relatori. Ai professionisti iscritti agli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti saranno riconosciuti Crediti Formativi Professionali (CFP) secondo i rispettivi regolamenti.