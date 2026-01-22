Seminario “RENTRI” a Confindustria Siracusa: obblighi, scadenze e novità sul FIR digitale

Si terrà domani, 23 gennaio a partire dalle 9.30 nella sede di Confindustria Siracusa il seminario dal titolo “RENTRI – Obblighi, scadenze e novità sul FIR digitale. Cosa cambia dal 13 febbraio 2026”, dedicato all’approfondimento delle nuove disposizioni in materia di ambiente e gestione dei rifiuti.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di aggiornamento per imprese e operatori del settore, alla luce dell’entrata in vigore delle novità previste dal Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) e del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato digitale.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del Presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale. Seguiranno gli interventi di Cesare Arangio, Presidente della Sezione Regionale Sicilia dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, e di Guido Barcellona, Segretario Generale della Camera di Commercio Palermo ed Enna.

Le relazioni tecniche saranno curate da Vittorio Ruffolo, Maurizio Morvillo e Giovanni Dolce, della Segreteria Regionale Sicilia dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che illustreranno nel dettaglio gli obblighi normativi, le scadenze e gli impatti operativi per le imprese.

A moderare i lavori sarà Nestore De Sanctis di Confindustria Siracusa. È previsto uno spazio finale dedicato alle domande del pubblico.