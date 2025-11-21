Seminario sul Decreto Salva Casa, Ance Siracusa: un confronto per fare chiarezza tra norme, opportunità e criticità

Ance Siracusa, in collaborazione con Ance Sicilia e con gli Ordini professionali degli Ingegneri e degli Architetti della provincia, ha organizzato nella Sala Gianformaggio di Confindustria Siracusa un importante seminario dal titolo “Il Decreto Salva Casa in Sicilia: opportunità e prospettive tra urbanistica, edilizia e ambiente”. Un appuntamento atteso, nato dalla necessità crescente di comprendere meglio gli effetti del decreto e le sue ricadute sul territorio siciliano, un contesto dove la complessità normativa e la lentezza burocratica rappresentano ancora oggi i principali ostacoli allo sviluppo.

L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni regionali, funzionari pubblici, esperti del settore e imprese, con l’obiettivo di costruire un luogo di confronto e chiarimento tecnico, capace di tradurre la teoria del decreto in strumenti applicativi reali per cittadini, professionisti ed operatori dell’edilizia.

Nel corso della mattinata sono intervenuti in qualità di relatori: Silvia Casuccio, Dirigente Responsabile, Dipartimento Urbanistica – Regione Siciliana; Calogero Beringheli, Dirigente Generale, Dipartimento Ambiente – Regione Siciliana; Duilio Alongi, Dirigente Generale, Dipartimento Tecnico – Regione Siciliana; Nunzio Santoro, Dirigente Urbanistica ed Edilizia Privata – Comune di Bagheria (PA) e Marcello Di Martino, Dirigente Settore Pianificazione Urbanistica del Comune di Siracusa.

Il presidente di Ance Siracusa, Paolo Augliera, ha sottolineato come il DL Salva Casa rappresenti un passaggio chiave ma al tempo stesso complesso, soprattutto per le numerose interpretazioni che richiede. “Per le imprese – ha spiegato – il bisogno primario resta quello di avere regole chiare: solo con una burocrazia semplificata è possibile sviluppare piani industriali solidi e garantire interventi coerenti con i principi di sostenibilità ambientale che ormai guidano il settore. Il seminario, dunque, è stato pensato proprio per offrire chiarezza e strumenti concreti, grazie alla presenza di tecnici qualificati e rappresentanti regionali”.

Sullo stesso solco l’intervento del presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale, che ha evidenziato come la complessità del decreto mostri ancora oggi criticità operative che rischiano di frenare investimenti e cantieri. “Mettere attorno allo stesso tavolo imprese, ordini professionali e istituzioni – ha detto Reale – diventa essenziale per sciogliere i nodi interpretativi e consentire a tecnici e cittadini di arrivare in fondo ai processi di regolarizzazione”.

Una lettura dettagliata delle difficoltà applicative è arrivata da Salvatore La Rosa, presidente della Cassa Edile di Siracusa. Pur riconoscendo la portata innovativa del decreto, La Rosa ha ricordato come, a distanza di mesi, persistano aspetti di forte ambiguità normativa. Emblematico il dato sulle linee guida ministeriali spiegato da La Rosa: il decreto è composto da 10 pagine, le linee guida che lo spiegano da 42, un segnale evidente della necessità di ulteriori chiarimenti.

La ricchezza del seminario è stata anche la presenza di figure tecniche direttamente coinvolte nel percorso legislativo e applicativo del decreto, come l’architetto Silvia Casuccio, dirigente dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, che ha ribadito la funzione primaria del Salva Casa: semplificare le procedure per le piccole difformità, rendendo più agevole il percorso di regolarizzazione attraverso modulistica aggiornata e uniformata a livello nazionale.

Un contributo significativo è arrivato dal deputato regionale Giuseppe Carta, relatore della legge, che ha illustrato i principi fondanti della norma: programmazione, perequazione, compensazione e semplificazione. Un approccio moderno alla gestione del territorio, che mira non solo ad agevolare interventi edilizi privati, ma anche a offrire ai comuni strumenti più efficaci per la riqualificazione urbana attraverso meccanismi innovativi di compensazione urbanistica.

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha invece rimarcato come la semplificazione delle procedure – uno dei punti cardine del decreto – rappresenti un passaggio indispensabile per accelerare lo sviluppo del territorio. Meno incertezze interpretative e tempi più rapidi da parte degli enti locali significano infatti maggiore capacità di intervento per cittadini e imprese.

Italia ha poi ricordato il tema dell’edilizia popolare, oggetto di discussione anche all’assemblea nazionale dell’Anci. Un settore che necessita di investimenti strutturali e di una visione moderna, capace di includere anche percorsi di demolizione e ricostruzione, specie alla luce degli ingenti fondi pubblici impiegati negli ultimi anni per misure come il superbonus. Un nuovo Piano Casa, sostenuto da risorse mirate, potrebbe – secondo il sindaco – segnare un cambio di passo nella tutela del diritto all’abitare.