Cultura · libri

Una sala stracolma, numerosi ospiti costretti a seguire l’incontro in piedi e una partecipazione emotiva che ha trasformato la presentazione di Sempre fuori tempo, il romanzo di Pinella Giuffrida, in una serata di intensa condivisione. L’Hotel Panorama di Siracusa ha fatto da cornice a un appuntamento culturale che ha registrato una straordinaria affluenza di pubblico e un grande successo.

L’incontro, promosso dal Lions Club Siracusa Aretusa, si è aperto con i saluti istituzionali della presidente Cettina Ossino, che ha accolto l’autrice e i numerosi partecipanti. A dialogare con Pinella Giuffrida è stata Tiziana Vitanza, socia Lions, che ha accompagnato il pubblico nella scoperta dei temi, dei personaggi e delle emozioni del romanzo.

Particolarmente apprezzata la lettura di alcuni brani affidata ad Attilio Ierna, capace, grazie alla sua interpretazione intensa e coinvolgente, di dare corpo e voce al protagonista, facendolo uscire dalle pagine del libro e restituendolo al pubblico in una dimensione quasi reale.

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La serata ha riservato anche una piacevole sorpresa. La stessa autrice ha letto alcuni passaggi del romanzo, interpretando i dialoghi e dando voce alla protagonista femminile con una capacità espressiva ed empatica che ha stupito i presenti. Una prova recitativa inaspettata, che ha rivelato una dimensione artistica ulteriore di Pinella Giuffrida, conosciuta dal pubblico anche per il suo ruolo di dirigente scolastica.

Non una semplice presentazione letteraria, dunque, ma un incontro nel quale la parola scritta si è trasformata in emozione, voce e partecipazione. Il calore degli applausi e il coinvolgimento dell’uditorio hanno accompagnato una serata che ha confermato la capacità di Sempre fuori tempo di raggiungere corde profonde e di creare connessioni autentiche tra la storia narrata e chi la ascolta.