Separazione delle carriere: grande partecipazione e confronto serrato al dibattito organizzato da AIGA e Camera Penale a Siracusa

Si è concluso con un bilancio estremamente positivo l’incontro tenutosi ieri pomeriggio presso la Biblioteca “A. Ricupero” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati dedicato a uno dei temi più caldi e sentiti del panorama giuridico attuale: “La separazione delle carriere in Costituzione: verso una scelta consapevole tra il sì ed il no”.

L’evento, organizzato dalla sezione di AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) di Siracusa in stretta collaborazione con la Camera Penale aretusea “Pier Luigi Romano”, ha visto una partecipazione straordinaria. La sala ha ospitato non solo una folta rappresentanza del foro siracusano, ma anche numerosi giudici e procuratori, a dimostrazione di quanto il tema della riforma costituzionale tocchi corde profonde in tutte le componenti del sistema giustizia.

Il dibattito, moderato dal giornalista Dott. Emiliano Colomasi, è stato caratterizzato da un livello tecnico-giuridico elevatissimo. Il confronto tra le diverse anime della giurisdizione – rappresentate dalla Dott.ssa Monica Marchionni (Magistrato di Sorveglianza), dal Dott. Marco Dragonetti (Sostituto Procuratore), e dagli avvocati Sebastiano Grimaldi e Stefano Rametta – è risultato a tratti molto acceso e vibrante. Tuttavia, la dialettica si è mantenuta costantemente entro i binari della massima civiltà e del rispetto istituzionale, offrendo ai presenti una lezione di stile oltre che di diritto.

Particolarmente significativo è stato il coinvolgimento della platea: i numerosi interventi dal pubblico hanno confermato l’urgenza di una riflessione che vada oltre gli schieramenti ideologici per approdare a una scelta realmente consapevole.

I saluti istituzionali degli avvocati Antonio Randazzo (Presidente COA), Guido Di Franco Gambuzza (Presidente AIGA Siracusa) e Giuseppe Lantieri (Presidente Camera Penale Siracusa) hanno aperto i lavori sottolineando la necessità di questi momenti di sintesi e confronto.

Entusiasta dell’iniziativa, il Presidente di AIGA Siracusa, Avv. Guido Di Franco Gambuzza, ha dichiarato: “un sentito ringraziamento va ai bravi relatori ed a tutti i partecipanti. L’incontro di ieri ha ribadito il ruolo centrale delle associazioni forensi nel promuovere la cultura del diritto e nel facilitare un dialogo costruttivo tra avvocatura e magistratura, pilastri indispensabili per un corretto funzionamento della giustizia”.