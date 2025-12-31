Sequestrati 320 kg e 5 mila fuochi pirotecnici tra Siracusa e Lentini

Per rendere più sicure le festività di San Silvestro e del Capodanno, continuano in tutta la provincia i controlli preventivi della Polizia di Stato per evitare la vendita e l’utilizzo di materiale pirotecnico non autorizzato.

Nella giornata di ieri, in particolare, i poliziotti delle volanti e del Commissariato di Lentini hanno effettuato dei controlli e delle perquisizioni che hanno portato al sequestro di un ingente quantitativo di artifici pirotecnici non autorizzati.

A Siracusa, Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, hanno controllato numerosi esercizi ambulanti di rivendita di fuochi di artificio e, a seguito di perquisizione di un casolare in disuso nei pressi di via Algeri, hanno rinvenuto e sequestrato 5.000 petardi e artifici pirotecnici di diverso tipo.

Sempre nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Lentini, a seguito di un controllo su strada nel corso del quale è stato rinvenuto del materiale pirotecnico all’interno di un’autovettura in uso ad un quarantacinquenne, hanno esteso la perquisizione ad un garage di proprietà di quest’ultimo, rinvenendo e sequestrando artifici pirotecnici di diverso tipo per un peso complessivo di 320 chilogrammi. L’uomo è stato quindi denunciato per detenzione di materiale esplodente non autorizzato.

Si coglie l’occasione, ancora una volta, per ribadire che i “botti di Capodanno”, se non utilizzati in modo consapevole e responsabile, possono essere molto pericolosi se non letali.

Ecco i consigli degli artificieri della Polizia di Stato, per trascorrere le ultime ore che ci separano dal 2026 senza rischi: Acquistate, soltanto da rivenditori autorizzati, fuochi d’artificio con marchio CE ben esposto ed evitate i botti fai da te; Leggete attentamente le istruzioni riportate sulla confezione degli oggetti che acquistate; Accendete i fuochi d’artificio solo in condizioni di buona visibilità; Non accendeteli mai in presenza di vento; Accendeteli soltanto all’aperto, a distanza da bambini, abitazioni, alberi e lontano da altri oggetti facilmente infiammabili; Non lasciateli incustoditi; In caso di malfunzionamento, non provate a riaccenderli neppure a distanza di ore ma segnalate la presenza al Numero unico di emergenza 1-1-2 (Nue); Non raccogliete fuochi inesplosi o apparentemente integri perché il loro spostamento, sfregamento o urto potrebbe provocare un’esplosione improvvisa.

In occasione dell’imminente notte di Capodanno, si ricorda il divieto assoluto di introdurre qualsiasi tipo di artificio pirotecnico in piazza Duomo, dove si terranno il concerto e i festeggiamenti in occasione dell’inizio del nuovo anno. Si ribadisce che la sicurezza è un bene condiviso che si ottiene con la partecipazione attiva di tutti insieme all’impegno profuso dalle donne e dagli uomini delle forze dell’ordine che, anche durante la notte dell’ultimo dell’anno, vigileranno sulla sicurezza e sul divertimento di tutti all’insegna dell’ormai noto claim della Polizia di Stato: “essercisempre”.