Sequestrato il lido Cabana e Nabana all’Isola delle Correnti

La Procura della Repubblica di Siracusa ha disposto il sequestro preventivo nei confronti del lido Cabana e Nabana all’Isola delle Correnti: la prima struttura balneare sorta a Portopalo di Capo Passero.

Secondo il magistrato titolare dell’inchiesta, Stefano Priolo, anche in questo caso lo stabilimento sarebbe sorto in un’area sottoposta a vincolo del piano paesaggistico che vieta la realizzazione di chioschi e lidi. Nei giorni scorsi era già avvenuto il sequestro preventivo del lido Scialai, a Portopalo di Capo Passero, per una concessione rilasciata nel 2013 che sarebbe stata superata dal Piano Paesaggistico del 2019 e che prevede per quel lembo di costa un divieto assoluto di nuove strutture balneari.





In assenza di un rinnovo dell’autorizzazione – che non sarebbe stato comunque compatibile con il nuovo regime – entrambe le attività non avrebbero più titolo a permanere. In quel caso i legali del lido, Giuseppe Gurrieri e Mario Giuffrida, avevano evidenziato di aver già avviato un’interlocuzione con la Procura sottolineando come la legittimità dello stabilimento fosse stata riconosciuta al momento del rilascio della concessione demaniale e che il Piano riguarderebbe le nuove autorizzazioni e non quelle già in essere. Difesa che, con ogni probabilità, sarà replicata anche questa volta.