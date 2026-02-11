Sequestrato il parco Etnaland: indagine per presunte violazioni ambientali

Il parco acquatico Etnaland, a Belpasso, è stato sequestrato dalla Guardia Costiera di Catania nell’ambito di un’indagine avviata per presunte “gravi violazioni di natura ambientale”. I particolari dell’operazione – conclusa ieri – saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa convocata alle 11:30 al Palazzo di Giustizia di Catania, alla presenza del procuratore Francesco Curcio e del direttore marittimo della Sicilia orientale, il contrammiraglio Raffaele Macauda.

Secondo le prime informazioni, gli accertamenti avrebbero riguardato profili legati alla gestione delle acque, allo smaltimento dei reflui e al rispetto delle normative a tutela dell’ambiente. Il sequestro, come avviene in questi casi, mira a impedire l’eventuale prosecuzione di condotte ritenute irregolari e a consentire ulteriori verifiche tecniche.

Il provvedimento arriva in un contesto già segnato da precedenti attività investigative. Nel settembre 2022, infatti, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura di Catania, i militari del nucleo operativo di polizia ambientale della Guardia Costiera avevano sequestrato una discarica abusiva in un terreno adiacente al parco, dove – secondo le contestazioni dell’epoca – sarebbero stati incendiati metodicamente rifiuti riconducibili all’attività del parco acquatico. In quell’occasione furono sequestrati anche 1.000 metri cubi di rifiuti assimilabili agli urbani, oltre a attrezzature e mezzi utilizzati.

Le indagini del 2022 erano scattate nel mese di agosto, periodo di massima attività del parco, dopo un sorvolo di controllo che aveva individuato “grandi buche” con considerevoli quantità di rifiuti nell’area limitrofa. Per comprendere l’esatta portata del sequestro disposto in queste ore, sarà necessario attendere la conferenza stampa in Procura.