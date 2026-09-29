Sequestro di persona a Scicli, assolti tre siracusani: “non hanno commesso il fatto”

Cronaca · Tribunale

Colpo di scena al processo per il sequestro di persona a scopo di estorsione celebrato davanti alla Corte d’Assise di Siracusa. I giudici hanno assolto tre imputati siracusani accusati di aver preso parte al sequestro di un giovane tra Scicli e Siracusa.

La sentenza riguarda Yari Aglianò, 37 anni, difeso dagli avvocati Junio Celesti e Giorgio D’Angelo, Andrea Failla, 18 anni, assistito dall’avvocato Aldo Ganci, e il cittadino cingalese Deneth Tharinga Mallawa Arachige, 23 anni, difeso dall’avvocato Cristina Di Paola.

La Corte d’Assise, presieduta da Federica Piccione con giudice a latere Claudio Bemi, ha pronunciato una sentenza di assoluzione con la formula “per non aver commesso il fatto”.

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La decisione è arrivata dopo la requisitoria del pubblico ministero Gabriele Fragalà della Direzione distrettuale antimafia di Catania, che aveva chiesto l’assoluzione per tutti e tre gli imputati. Successivamente anche i difensori avevano concluso chiedendo il proscioglimento dei propri assistiti.

Secondo l’impostazione accusatoria, il sequestro sarebbe maturato nell’ambito di una controversia legata a una partita di droga non pagata. Il 20 giugno 2024 un giovane sarebbe stato prelevato a Scicli e successivamente trasferito a Siracusa, dove venne liberato dopo un intervento dei Carabinieri.

Il procedimento aveva coinvolto più persone. Per Francesco Mollica, che aveva scelto il rito abbreviato, è arrivata una condanna a 8 anni di reclusione. Era già stato condannato anche Brian Greco, mentre per altri due imputati minorenni era arrivata una precedente assoluzione.

Al centro della decisione della Corte d’Assise c’è dunque la mancata dimostrazione, secondo i giudici, della partecipazione dei tre imputati assolti al sequestro. In particolare, non sarebbe emersa una prova sufficiente del loro ruolo nella vicenda, che secondo l’accusa prevedeva anche la presenza di soggetti con funzioni di controllo della vittima.

Una conclusione che accoglie quindi la linea delle difese, che durante il processo avevano contestato il quadro accusatorio nei confronti dei propri assistiti.