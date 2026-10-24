Serata conclusiva del Thapsos guitar festival a Priolo Gargallo

Cultura · musica

Appuntamento oggi, sabato 24 ottobre, alle 19: Nello e Simone Alessi porteranno in scena il fascino di due chitarre in dialogo. Il concerto del Guitar Duo sarà dedicato alla memoria del liutaio Antonino Scandurra, rendendo omaggio al legame tra l’arte dell’interpretazione e quella della costruzione degli strumenti.

Alle 19:45 sarà la volta di Carlo Muratori, cantautore e raffinato interprete della canzone e dell’anima siciliana. Un incontro con la forza espressiva del canto e della parola, nel segno dell’identità culturale dell’Isola. Gli appuntamenti di oggi concluderanno il cartellone di eventi avviato il 10 e 11 ottobre e proseguito ieri, con concerti, masterclass e una mostra di liuteria chitarristica siciliana. Un festival che ha unito protagonisti del concertismo e giovani musicisti, valorizzando la formazione e il patrimonio musicale del territorio.