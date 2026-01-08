Serata danzante senza autorizzazioni, personale irregolare o “in nero”: pioggia di sanzioni per un locale di Augusta

Polizia di Stato e Guardia di Finanza hanno effettuato un controllo in un locale pubblico del centro storico di Augusta che aveva organizzato una serata di intrattenimento danzante con il pubblico, in presenza di circa 80 persone, ma senza alcuna autorizzazione. Serata interrotta e contravvenzione al gestore (minimo di 258 euro, massimo di 1.549).

Inoltre, poiché era stato superato l’orario massimo di emissioni sonore musicali amplificate, veniva contestata la violazione della norma (4 mila euro). Erano anche presenti tre buttafuori abusivi perché non in possesso di alcuna iscrizione nell’elenco prefettizio e si procederà a contestare le previste sanzioni pecuniarie (da 1.500 a 5 mila euro).

Finanzieri e agenti hanno esteso le ispezioni anche alla verifica dei rapporti di lavoro delle 9 persone che lavoravano all’interno del locale, scoprendo 3 lavoratori completamente “in nero”