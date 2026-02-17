In concomitanza del periodo festivo carnevalesco con il conseguente incremento di eventi organizzati all’interno di pubblici esercizi, e alla luce delle precise direttive ministeriali, il Prefetto, Chiara Armenia, in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha disposto un rafforzamento delle attività preventive di controllo e di sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, insistenti in città e in tutta la provincia aretusea.

Detti controlli, pianificati in sede di tavolo tecnico dal Questore di Siracusa, Roberto Pellicone, e preceduti da un monitoraggio capillare di tulle le attività ove potenzialmente potrebbero svolgersi eventi, sono stati eseguiti, in questo periodo festivo, da tutte le forze dell’ordine e si sono concentrati sulla verifica del puntuale e costante accertamento della massima attenzione alle misure di sicurezza.

In particolare, nei servizi svolti ieri a Noto da personale della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, in un locale di trattenimento sito nella zona montana in occasione di una serata danzante preceduta da una cena, sono state riscontrate diverse violazioni inerenti la normativa sulla sicurezza.

In specie, i poliziotti accertavano che già ad inizio serata vi era un numero di avventori superiore al più del doppio di quello consentito nella licenza, inoltre nel corso dei controlli venivano rinvenute alcune bombole di gas ed una cucina da campeggio, nonostante il locale non fosse idoneo all’utilizzo di impianti con combustibili gassosi.

Infine, il locale era dotato di una sala sprovvista di uscite di sicurezza idonee e sicure, e si è quindi proceduto alle contestazioni relative alle violazioni riscontrate, significando che i controlli verranno eseguiti anche questa sera a Siracusa e provincia al fine di scongiurare la possibilità che si svolgano attività di intrattenimento non rispettose delle norme di sicurezza.