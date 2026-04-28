Serate musicali irregolari a Siracusa, scattano le sanzioni

Nel corso del lungo fine settimana del 25 aprile, agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, hanno organizzato capillari servizi finalizzati ai controlli di sicurezza e al rispetto delle normative sull’impatto acustico dei locali che a Siracusa e nei centri limitrofi organizzano serate ad intrattenimento musicale e da ballo.

Gli organizzatori ed i titolari di tali esercizi commerciali hanno il dovere di sapere che le licenze di polizia sono necessarie per ottimizzare livelli standard di sicurezza affinché gli avventori fruiscano in piena serenità degli ambienti ove si tengono le serate. Le attività di divertimento ad una certa ora ed entro i militi si devono conciliare con il diritto delle persone al riposo ed alla quiete.

Pertanto, nel corso dei numerosi controlli i Poliziotti dell’Amministrativa hanno riscontrato alcune irregolarità e difformità in relazione alle licenze necessarie per svolgere serate da ballo ed intrattenimenti musicali che hanno reso necessario l’irrogazione di sanzioni amministrative.

I controlli e le relative sanzioni in ragione delle difformità riscontrate hanno il precipuo scopo di spingere gli esercenti dei locali a sanare le loro posizioni, a porre in regola gli ambienti ove si svolgono le serate di intrattenimento musicale, al superiore fine di tutelare gli avventori.