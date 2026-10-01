Serena Brancale a Priolo Gargallo per la festa dell’Angelo Custode

Cultura · Questa sera

Serena Brancale sarà in concerto questa sera a Priolo Gargallo. Grande musica e spettacolo mercoledì 1 ottobre, alle 21:30, in Largo dell’Autonomia Comunale, per i festeggiamenti in onore dell’Angelo Custode. Sul palco una delle voci più originali e travolgenti del panorama italiano.

Cantautrice, polistrumentista e performer pugliese, Serena Brancale porterà a Priolo il suo “Sacro Tour”, un viaggio tra jazz, soul, funk e dialetto, che sta facendo il giro d’Italia dopo i sold out anche al Blue Note di Milano e Tokyo.

In scaletta tutti i suoi successi: dalla hit virale “Baccalà” a “La Zia” e “Stu Cafè”, fino ai brani sanremesi “Anema e Core” (Disco di Platino – Sanremo 2025) e “Qui con me” (Premio Sala Stampa a Sanremo 2026, dedicata alla madre), la hit estiva “Serenata” con Alessandra Amoroso e l’ultimo tormentone “Al mio paese” con Levante e Delia.

“Si preannuncia uno show carico di energia pura – annunciano il Sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Biamonte – ma anche di grande eleganza e coinvolgimento. Invitiamo tutti a partecipare“.