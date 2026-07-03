Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini innamorati della Sicilia: tappa a Noto e Marzamemi

Vacanza in Sicilia per l’attore Sergio Castellitto e la scrittrice Margaret Mazzantini, che nei giorni scorsi hanno trascorso un soggiorno tra le bellezze barocche di Noto e l’atmosfera sul mare di Marzamemi.

A Noto la coppia è stata accolta dall’amico Samuele Mazza, in un incontro informale all’insegna della cordialità e della riservatezza, prima di proseguire il proprio itinerario tra le località della costa sud-orientale siciliana.

La serata più significativa del soggiorno si è svolta a Marzamemi, al ristorante Cortile Arabo, dove Castellitto e Mazzantini hanno cenato con calma, immersi nell’atmosfera del locale a pochi passi dal mare.

“Che serata inaspettata,” si legge nel racconto del ristorante, che ha condiviso l’emozione dell’incontro. Tra i piatti serviti, lo spaghetto con l’ostrica è stato quello che ha colpito maggiormente l’attore, che lo ha descritto come: “Un piatto semplice, ma con una grande anima.”

Dal ristorante arriva anche un ringraziamento per la visita: “Le parole più belle non descrivono la cucina. La riconoscono. Grazie di essere passati.”

Una serata discreta, tra cucina e atmosfera mediterranea, che ha unito volti noti della cultura italiana e ospitalità locale in uno dei borghi più suggestivi della Sicilia.