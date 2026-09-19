Serie A Silver, Teamnetwork Albatro Nexgen apre con il derby con la Pallamano Aretusa

Sport · SERIE A SILVER

Parte domani il campionato di Serie A Silver e per la Teamnetwork Albatro Nexgen è subito derby.

Il sette di Lorenzo Martelli esordisce nel torneo conquistato al termine dell’ultima stagione e si presenta ai propri tifosi affrontando la Pallamano Aretusa, l’altra siracusana ripescata nella Silver 26/27.

Domani, alla Palestra Acradina, fischio di inizio alle 16 con diretta sulla piattaforma PallamanoTV.

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Grande entusiasmo in casa Albatro per un settore giovanile che, dopo i successi dello scorso anno, si confronterà con realtà diverse.

“C’è grande entusiasmo per questa nuova avventura in serie A Silver. – commenta il presidente Vito Laudani – Il roster sarà lo stesso dello scorso anno, costruito attorno ai nostri U18 che hanno dominato la serie B e vinto agli spareggi di Chieti.

Il progetto portato avanti dalla nostra accademia, condotta da Lorenzo Martelli, ha nella Silver un nuovo strumento per far crescere i nostri ragazzi. – conclude Laudani – Sarà un campionato estremamente difficile per la giovane età; siamo infatti la squadra più giovane del torneo, ma siamo determinati a ben figurare”.





“Siamo pronti per iniziare questa nuova stagione e questa nuova avventura in una categoria superiore. – aggiunge Lorenzo Martelli – Saremo sicuramente una delle squadre più giovani, probabilmente la più giovane del campionato, con un gruppo formato soprattutto da 2009, qualche 2008 e alcuni 2010 aggregati.

Partire subito con il derby sarà bello, ci sarà sicuramente una grande cornice di pubblico e per tanti ragazzi sarà un’esperienza importante. Però dobbiamo essere bravi a non perdere di vista il nostro vero obiettivo.

La Silver per noi deve essere soprattutto un’occasione di crescita. – aggiunge ancora il tecnico dei siracusani – Vogliamo sfruttare questo campionato per far maturare i nostri giovani, farli confrontare con un livello più alto e prepararli, nel più breve tempo possibile, alla Serie A Gold, che resta il nostro punto di riferimento.

Questo non significa scendere in campo senza voler vincere, anzi. Proveremo sempre a competere e a fare il massimo, ma senza avere l’ossessione del risultato. Il nostro obiettivo principale è costruire giocatori pronti per il livello superiore.

Sono convinto che la prima parte della stagione sarà complicata, perché pagheremo sicuramente qualcosa in esperienza e fisicità. – conclude Martelli – Ma penso anche che, con il lavoro e con il passare delle partite, cresceremo molto e nella seconda parte della stagione potremo toglierci anche delle belle soddisfazioni”.