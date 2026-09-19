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Serie A Silver, Teamnetwork Albatro Nexgen apre con il derby con la Pallamano Aretusa

di Oriana Gionfriddo ·
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Teamnetwork Albatro Nexgen

Parte domani il campionato di Serie A Silver e per la Teamnetwork Albatro Nexgen è subito derby.

Il sette di Lorenzo Martelli esordisce nel torneo conquistato al termine dell’ultima stagione e si presenta ai propri tifosi affrontando la Pallamano Aretusa, l’altra siracusana ripescata nella Silver 26/27.

Domani, alla Palestra Acradina, fischio di inizio alle 16 con diretta sulla piattaforma PallamanoTV.

Grande entusiasmo in casa Albatro per un settore giovanile che, dopo i successi dello scorso anno, si confronterà con realtà diverse.

“C’è grande entusiasmo per questa nuova avventura in serie A Silver. – commenta il presidente Vito Laudani – Il roster sarà lo stesso dello scorso anno, costruito attorno ai nostri U18 che hanno dominato la serie B e vinto agli spareggi di Chieti.

Il progetto portato avanti dalla nostra accademia, condotta da Lorenzo Martelli, ha nella Silver un nuovo strumento per far crescere i nostri ragazzi. – conclude Laudani – Sarà un campionato estremamente difficile per la giovane età; siamo infatti la squadra più giovane del torneo, ma siamo determinati a ben figurare”.


“Siamo pronti per iniziare questa nuova stagione e questa nuova avventura in una categoria superiore. – aggiunge Lorenzo Martelli – Saremo sicuramente una delle squadre più giovani, probabilmente la più giovane del campionato, con un gruppo formato soprattutto da 2009, qualche 2008 e alcuni 2010 aggregati.

Partire subito con il derby sarà bello, ci sarà sicuramente una grande cornice di pubblico e per tanti ragazzi sarà un’esperienza importante. Però dobbiamo essere bravi a non perdere di vista il nostro vero obiettivo.

La Silver per noi deve essere soprattutto un’occasione di crescita. – aggiunge ancora il tecnico dei siracusani – Vogliamo sfruttare questo campionato per far maturare i nostri giovani, farli confrontare con un livello più alto e prepararli, nel più breve tempo possibile, alla Serie A Gold, che resta il nostro punto di riferimento.

Questo non significa scendere in campo senza voler vincere, anzi. Proveremo sempre a competere e a fare il massimo, ma senza avere l’ossessione del risultato. Il nostro obiettivo principale è costruire giocatori pronti per il livello superiore.

Sono convinto che la prima parte della stagione sarà complicata, perché pagheremo sicuramente qualcosa in esperienza e fisicità. – conclude Martelli – Ma penso anche che, con il lavoro e con il passare delle partite, cresceremo molto e nella seconda parte della stagione potremo toglierci anche delle belle soddisfazioni”.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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