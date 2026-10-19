Serie B, il XV del Sud-Est batte San Gregorio 52-5 e parte in testa

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Comincia nel migliore dei modi il campionato di Serie B del XV del Sud-Est, che nella prima giornata supera il San Gregorio Rugby con il punteggio di 52-5.

La gara, disputata domenica 18 ottobre allo Stadio del Rugby di Ragusa, ha visto la formazione schierata da coach Mirko Amenta prendere in mano l’incontro fin dai primi minuti contro il San Gregorio, neopromosso in Serie B e guidato dai tecnici Vincenzo Delfino e Massimo De Gregorio.

Il XV del Sud-Est ha mantenuto il controllo della partita per tutta la durata dell’incontro, chiudendo con otto mete realizzate contro l’unica marcatura degli ospiti.

A referto, per il Sud-Est, la doppietta di Gabriele Brullo e le mete di Sapuppo, Pignatelli, Spadaro, Dicaro, Paternò e Pantano. Dalla piazzola sono arrivate inoltre due trasformazioni di La Rocca Erman e quattro di Pierpaolo Pignatelli. Per il San Gregorio l’unica meta è stata realizzata da Latino.

Il Sud-Est riparte così esattamente da dove aveva concluso la scorsa stagione: vincendo davanti a casa e confermando l’imbattibilità del campo di Ragusa, diventato uno dei punti di forza della formazione.

Adesso il calendario propone tre trasferte consecutive prima del ritorno a Ragusa, previsto per il 29 novembre, quando la squadra potrà finalmente ritrovare anche il proprio pubblico con la riapertura delle tribune.

Il primo impegno esterno sarà subito un altro derby siciliano, questa volta sul campo del Palermo Rugby. Una sfida che si preannuncia tutt’altro che semplice, con i palermitani chiamati a reagire davanti al proprio pubblico dopo la sconfitta rimediata nella prima giornata contro Messina.

Per il XV del Sud-Est arrivano intanto i primi cinque punti in classifica, che valgono l’immediato primo posto e rappresentano il miglior modo possibile per iniziare il nuovo cammino in Serie B.

La partita XV del Sud-Est–San Gregorio è disponibile integralmente sul canale YouTube ufficiale del XV del Sud-Est.