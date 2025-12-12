Serie C, Siracusa: Candiano domina il Girone C e si piazza al 10° posto nel C Gold Award

Si è concluso con grande partecipazione il sondaggio per il Girone C del C Gold Award 2025, confermando l’entusiasmo dei tifosi per questo riconoscimento.

Maiko Candiano, centrocampista del Siracusa, si è piazzato al 10° posto, grazie al forte sostegno del pubblico che ha apprezzato il suo contributo decisivo alla squadra. Il suo posizionamento nelle votazioni riflette l’impatto che ha avuto sul campo, confermandolo tra i protagonisti del Girone C.

La sfida dei voti è stata particolarmente intensa, con Maguette Fall (attaccante) del Monopoli, Andrea Corbari (centrocampista) del Catania, e Mattia Tirelli (attaccante), anch’esso del Monopoli, che si sono contesi il podio fino all’ultimo. Alla fine, è stato Fall a imporsi, conquistando il vertice della classifica.

I primi 10 calciatori della graduatoria si sono così guadagnati l’accesso alla fase finale. L’edizione 2025 del C Gold Award ha registrato una partecipazione significativa: 4.926 voti complessivi nelle tre fasi dedicate ai Gironi A, B e C, con 2.150 voti raccolti nel solo Girone C.

Un risultato che conferma la forte partecipazione dei tifosi di tutta Italia e l’interesse crescente verso i talenti della Lega Pro, garantendo al tempo stesso un’elevata rappresentatività del campione coinvolto nel sondaggio.

Risultati del Girone C: la classifica completa

Le votazioni del Girone C si sono chiuse il 9 dicembre, delineando una graduatoria che riflette l’andamento della prima parte di stagione.

Ecco i primi dieci classificati che accedono alla fase finale del sondaggio:

Maguette Fall (attaccante) – Monopoli Andrea Corbari (centrocampista) – Catania Mattia Tirelli (attaccante) – Monopoli Manuel Fischnaller (attaccante) – Trapani Antonio Prisco (centrocampista) – Benevento Francesco Salvemini (attaccante) – Benevento Kevin Leone (centrocampista) – Casertana Michele Emmausso (attaccante) – Audace Cerignola Jacopo Murano (attaccante) – Crotone Maiko Candiano (centrocampista) – Siracusa

La fase finale del C Gold Award 2025 si apre il 15 dicembre: i tifosi potranno votare il miglior calciatore della Lega Pro tra i 33 finalisti, attraverso la pagina ufficiale: https://affidabile.org/c-gold-award/

Le votazioni resteranno aperte fino al 19 gennaio, quando verrà definito il vincitore dell’edizione 2025.

I risultati dei Gironi A e B: le prime due fasi del sondaggio

Per completezza, di seguito i risultati delle fasi iniziali, svolte a ottobre e novembre.

Girone A (29 ottobre – 9 novembre): dominio assoluto dell’Aurora Pro Patria

Nel Girone A il primato è stato netto: tutti e dieci i calciatori più votati appartengono all’Aurora Pro Patria, unico club ad accedere integralmente alla fase finale.

Christian Dimarco (difensore) – Aurora Pro Patria

Davide Ferri (centrocampista) – Aurora Pro Patria

William Rovida (portiere) – Aurora Pro Patria

Luca Giudici (centrocampista) – Aurora Pro Patria

Alessandro Di Munno (centrocampista) – Aurora Pro Patria

Ferdinando Mastroianni (attaccante) – Aurora Pro Patria

Pietro Reggiori (difensore) – Aurora Pro Patria

Alberto Masi (difensore) – Aurora Pro Patria

King Udoh (attaccante) – Aurora Pro Patria

Simone Ganz (attaccante) – Aurora Pro Patria

Girone B (12 – 24 novembre): Campobasso in testa, segue il Ravenna

Nel Girone B il più votato è stato Elia Tantalocchi (portiere) del Campobasso.

Alle sue spalle, due giocatori del Ravenna hanno completato il podio, confermando l’ottimo seguito della squadra nella competizione.

Elia Tantalocchi (portiere) – Campobasso

Matteo Motti (attaccante) – Ravenna

Joshua Tenkorang (centrocampista) – Ravenna

Matteo Gilli (difensore) – Arezzo

Emiliano Pattarello (attaccante) – Arezzo

Marco Piccoli (centrocampista) – Sambenedettese

Andrea Zaccagno (portiere) – Torres

Federico Casarini (centrocampista) – Carpi

Davide Bove (difensore) – Vis Pesaro

Luca Gemello (portiere) – Perugia

Accanto ai 30 più votati dal pubblico, accedono alla fase finale anche tre profili individuati direttamente dalla stampa sportiva nel corso della fase preliminare, svoltasi tra il 14 e il 19 ottobre.

Si tratta dei tre calciatori ritenuti più meritevoli nel primo scorcio di stagione, uno per ciascun girone della Serie C.

Filippo Costa (difensore) – LR Vicenza

Antonio Gala (centrocampista) – Campobasso

Dominic Vavassori (attaccante) – Atalanta U23

Con queste selezioni, la rosa dei finalisti sale a 33 giocatori.

L’analisi dei finalisti evidenzia tendenze significative.

Sul piano dei ruoli emergono con forza i reparti offensivi: attaccanti (36,3%) e centrocampisti (33,3%) compongono oltre il 70% della rosa, mentre i difensori sono 7 e i portieri 3.

La distribuzione geografica evidenzia una sostanziale equità tra macro-aree: Nord (36,3%), Centro (33,3%) e Sud (30,3%) sono rappresentati in modo quasi uniforme, riflettendo la varietà del campionato di Serie C.

Interessante anche la lettura per regioni: la Lombardia guida per numero di calciatori finalisti grazie ai 10 giocatori dell’Aurora Pro Patria, mentre Puglia ed Emilia-Romagna risultano le regioni con più squadre presenti in finale (due ciascuna).

Sul fronte dei club, l’Aurora Pro Patria resta la realtà di maggior peso con un terzo dei finalisti totali, mentre Campobasso è l’unica squadra ad apparire sia tra i più votati dai tifosi sia tra i tre selezionati direttamente dalla stampa sportiva.

Il C Gold Award è un’iniziativa nazionale che celebra il talento e la professionalità dei calciatori della Serie C, riconoscendo le eccellenze in ogni girone.

Tifosi e giornalisti partecipano ogni anno a un sondaggio che seleziona i migliori giocatori, con l’obiettivo di premiare il più meritevole.

Il vincitore dell’edizione 2025 sarà annunciato a gennaio 2026.