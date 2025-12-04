AMP Plemmirio: i prossimi obiettivi per il 2026

Serie C

Serie C, Siracusa: Candiano guida la classifica del C Gold Award 2025

Il centrocampista azzurro è attualmente decimo nella graduatoria parziale del sondaggio nazionale

Maiko Candiano

Prosegue il C Gold Award 2025, il sondaggio nazionale che premia il miglior calciatore della Serie C grazie al voto dei tifosi. L’iniziativa entra nella sua fase decisiva, con la classifica parziale che si sta delineando per i calciatori del Girone C. Tra i protagonisti della Lega Pro, il centrocampista del Siracusa, Maiko Candiano, guida la graduatoria con una netta preferenza da parte dei tifosi, confermando il suo ruolo di protagonista in questa stagione.

A pochi giorni dalla chiusura delle votazioni, Maiko Candiano si trova saldamente tra i primi 10 della graduatoria provvisoria. Il calciatore sta raccogliendo un ampio sostegno per le sue prestazioni in campo.

La classifica potrebbe comunque subire modifiche fino al 9 dicembre 2025, quando verranno annunciati i risultati del Girone C.

Attualmente, i primi 10 piazzamenti sono così definiti:

  • Maguette Fall – Monopoli – Attaccante
  • Mattia Tirelli – Monopoli – Attaccante
  • Andrea Corbari – Catania – Centrocampista
  • Manuel Fischnaller – Trapani – Attaccante
  • Michele Emmausso – Audace Cerignola – Attaccante
  • Kevin Leone – Casertana – Centrocampista
  • Albert Escriche Navarro – Atalanta U23 – Difensore
  • Eugenio D’Ursi – Sorrento – Attaccante
  • Alessio Riccardi – Latina – Centrocampista
  • Maiko Candiano – Siracusa – Centrocampista

Le votazioni per il C Gold Award 2025 sono aperte fino al 9 dicembre 2025. I tifosi possono esprimere la loro preferenza per i candidati azzurri e per gli altri calciatori del Girone C attraverso il sito ufficiale del C Gold Award: https://affidabile.org/c-gold-award/

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Solo i primi 10 classificati accederanno alla fase finale, dove si confronteranno con i 20 migliori calciatori dei Gironi A e B. Il vincitore assoluto del C Gold Award 2025 verrà annunciato a gennaio 2026.

Il C Gold Award 2025 è un’iniziativa nazionale che premia il miglior calciatore della Serie C. Ogni anno, tifosi e giornalisti partecipano a un sondaggio per eleggere il calciatore più meritevole di ogni girone, con i finalisti che si contenderanno il titolo di miglior calciatore della Lega Pro.


