“Serve un cambio di passo per industria, sanità e precariato”: l’intervista al segretario Cgil Franco Nardi

Franco Nardi è il nuovo segretario provinciale della Cgil Siracusa. Succede a Roberto Alosi, che ha guidato l’organizzazione per quasi un decennio. Nardi raccoglie un’eredità importante e indica già le priorità del suo mandato: zona industriale, sanità e lotta al precariato.

“Il vero handicap del polo siracusano è l’assenza di un piano industriale a livello nazionale e regionale – dichiara Nardi – Si vive inseguendo le emergenze, senza una strategia di programmazione. È urgente aprire un confronto serio, soprattutto con le categorie che operano ogni giorno nell’area industriale”.

Il neo segretario sottolinea l’importanza di salvaguardare le circa 80 famiglie legate all’impianto IAS, oggi commissariato, chiedendo garanzie a Siracusa Acque. Sulla vicenda del depuratore di Augusta invita invece a una riflessione pubblica: “Il finanziamento è una grande occasione, ma bisogna valutare anche l’ipotesi di utilizzare un impianto già esistente”.

Sul fronte sanitario Nardi indica tre priorità: tempi certi per il nuovo ospedale di Siracusa, potenziamento dell’ospedale di Augusta – baricentrico per la zona industriale – e messa in funzione delle strutture territoriali previste dal PNRR. “Non possiamo rischiare che restino vuote per carenza di personale”, avverte.

Durissime le parole sul lavoro precario nella pubblica amministrazione: “Dopo decenni abbiamo ancora migliaia di persone senza stabilità. Con il sistema contributivo, molti si ritroveranno con pensioni da 600 euro o meno. Serve un intervento straordinario per ridare dignità lavorativa e prospettiva”.

Nardi infine rilancia l’unità con Cisl e Uil per rendere più incisivo il fronte sindacale su temi chiave come edilizia, PNRR e agricoltura, dove denuncia “sfruttamento e caporalato che ogni giorno colpiscono i lavoratori delle campagne”.

Il neo segretario conclude con un impegno preciso: “Sarò soddisfatto se, al termine del mio mandato, questa provincia potrà dire di aver fatto passi avanti concreti su industria, sanità e lavoro. La vera misura sarà la fiducia dei lavoratori e della comunità”.