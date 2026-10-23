Servizi ASACOM, dalla Regione 10 milioni. Gennuso: “risorse per i Comuni”

Politica · REGIONE SICILIANA

“Ringraziamo il presidente della Regione Renato Schifani, l’assessore regionale per l’Economia Alessandro Dagnino e il governo regionale per aver consentito di incrementare le risorse regionali destinate ai servizi ASACOM, rafforzando il sostegno ai Comuni che, attraverso i Distretti socio-sanitari, potranno garantire l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità”.

Lo dichiara il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso, a proposito dei 10 milioni di euro stanziati dal Governo regionale per i servizi Asacom, argomento su cui lo stesso Gennuso aveva presentato un sub-emendamento al collegato alla legge di stabilità regionale.

“Si tratta di un intervento importante per gli enti locali, chiamati a rispondere alle esigenze degli studenti con disabilità e delle loro famiglie. Avere maggiori risorse a disposizione significa poter programmare meglio i servizi e lavorare per assicurarne la continuità. Ringraziamo il presidente Schifani e il governo regionale per l’attenzione dimostrata su un tema che riguarda il diritto allo studio, l’inclusione e le pari opportunità”.