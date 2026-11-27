Politica · SIRACUSA SANITÀ

Buona partecipazione il 26 novembre all’Urban Center di Siracusa per l’iniziativa promossa dal Partito Democratico sull’integrazione dei servizi socio-sanitari nella provincia aretusea. Dal confronto, moderato da Antonella Fucile (portavoce Gruppo di Lavoro Provinciale Sanità PD), è emersa l’urgenza di superare la frammentazione burocratica tra ambiti sociali e sanitari per tutelare concretamente anziani, persone con disabilità e soggetti fragili.

Dopo i saluti istituzionali di Piergiorgio Gerratana (segretario provinciale PD), Matilde Di Giovanni (segretaria cittadina) e Riccardo Gionfriddo (presidente Assemblea cittadina), l’esperto di politiche sociali Faust Fiorini ha introdotto i nodi critici del sistema, seguito da Caterina De Benedictis, che ha illustrato la posizione dell’amministrazione comunale attraverso l’intervista alla dirigente dei Servizi sociali di Siracusa.

A seguito del videomessaggio di Nino Cartabellotta (presidente Fondazione GIMBE), il commissario straordinario dell’ASP di Siracusa Gioacchino Iraci ha affrontato i temi della mobilità sanitaria passiva e della carenza di risorse, impegnandosi per una sanità più prossima ai cittadini e l’attivazione di servizi mirati. La dott.ssa Maria Concetta Storaci ha denunciato il ritardo nell’applicazione delle norme, chiedendo maggiore autonomia giuridica per gli enti del Terzo settore, mentre Sebino Scaglione ha valorizzato il ruolo del volontariato, proponendo un tavolo di co-programmazione tra associazioni, enti pubblici e imprese per rendere operative le Case di Comunità. Presenti anche Enzo Cannavò e Salvo Sorbello per il Comitato consultivo dell’ASP (L.R. 5/1999).

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Il deputato regionale PD Tiziano Spada ha ribadito l’esigenza di un miglior coordinamento tra ASP e Comuni, oggi gravati dall’intero costo di molti servizi sociali. In chiusura, il senatore Antonio Nicita (vicecapogruppo PD a Palazzo Madama) ha sottolineato come investire nell’integrazione riduca nel tempo la spesa pubblica, criticando i tagli e gli sprechi del Governo Meloni che penalizzano una Sicilia già segnata da spopolamento e maggiori fragilità.

Due le proposte operative lanciate a conclusione dei lavori: l’avvio di un percorso condiviso con ASP, Comuni, professionisti e Terzo settore per un Patto Territoriale per il Diritto alla Cura (annunciato da Antonella Fucile) e la creazione di un Osservatorio sulle politiche sociali per il Comune di Siracusa (proposto da Matilde Di Giovanni), con l’obiettivo comune di garantire risposte tempestive e dignitose a ogni cittadino.