Servizio Civile, il Comune invita i candidati a conoscere i progetti attivi a Siracusa

Il Comune invita i giovani interessati al Servizio Civile Universale a partecipare a un incontro operativo con gli enti e le realtà che hanno attivato i progetti sul territorio. Appuntamento domani, martedì 3 marzo, dalle 9 alle 13, all’Urban Center di Siracusa.

L’invito è rivolto sia a chi ha già presentato istanza, sia a chi intende farlo prossimamente, considerato che il bando è stato aperto da pochi giorni. L’obiettivo è offrire un’occasione concreta per orientarsi e scegliere in modo consapevole il progetto a cui aderire.

L’iniziativa, organizzata per la prima volta in città, è promossa dal Comune di Siracusa insieme alla Delegazione regionale del Servizio Civile Universale ed è organizzata dall’assessore alle Politiche Giovanili Marco Zappulla e da Niccolò Monterosso, delegato regionale del Servizio Civile Universale.

Per favorire un confronto reale tra candidati ed enti, il Comune ha pubblicato un avviso pubblico invitando le organizzazioni del Servizio Civile Universale, annualità 2026/2027, a presentare domanda per partecipare all’evento. L’obiettivo è consentire alle realtà coinvolte di farsi conoscere, presentare i propri progetti e incontrare direttamente i giovani interessati.

Durante la mattinata i partecipanti potranno incontrare di persona gli enti con progetti attivi; ricevere informazioni dettagliate sulle attività previste; chiarire dubbi su sedi, modalità organizzative e competenze richieste; comprendere quale esperienza sia più coerente con il proprio percorso formativo e personale. Si tratta di un momento pratico e operativo, pensato per aiutare i giovani a evitare scelte affrettate o basate solo su informazioni generiche, favorendo invece un confronto diretto con chi accoglierà i volontari.

“Abbiamo voluto creare un’occasione concreta di incontro — dichiara l’assessore Marco Zappulla — per mettere i ragazzi nelle condizioni di scegliere con maggiore consapevolezza. Il Servizio Civile può rappresentare un’esperienza importante di crescita personale e professionale: conoscere da vicino gli enti e i progetti attivi nella nostra città significa fare una scelta più mirata e responsabile”.

L’incontro rappresenta anche un momento di collaborazione istituzionale tra il Comune e la Delegazione regionale del Servizio Civile Universale, con l’obiettivo di rafforzare la qualità dei progetti e sostenere una partecipazione giovanile informata.