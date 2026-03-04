Servizio Civile Universale: 4 posti ad Aretusa Soccorso per i giovani di Siracusa

Torna anche quest’anno la possibilità per i giovani siracusani di vivere un’esperienza di Servizio Civile Universale all’interno di una pubblica assistenza ANPAS. L’associazione Aretusa Soccorso mette infatti a disposizione 4 posti per ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni.

I giovani potranno partecipare ai progetti promossi da Anpas Sicilia, scegliendo tra due diversi percorsi: “Insieme per assistere” e “Prevenzione POP – Giovani in rete per la sicurezza”.

Il primo progetto, “Insieme per assistere”, è orientato principalmente alle attività sanitarie e di assistenza alla persona. Dopo un percorso di formazione specifica, i volontari affiancheranno i soccorritori dell’associazione nelle attività di supporto sanitario, nel trasporto delle persone con fragilità, nel trasporto dei pazienti dializzati e nei servizi in ambulanza.

Il progetto “Prevenzione POP – Giovani in rete per la sicurezza” è invece dedicato alla diffusione della cultura di protezione civile. I giovani coinvolti parteciperanno ad attività di informazione e sensibilizzazione sul territorio, contribuendo a far conoscere ai cittadini i piani comunali di protezione civile e portando nelle scuole iniziative educative come “Protezione civile in classe”.

“Il Servizio Civile rappresenta un’opportunità importante per i giovani – spiegano dall’associazione Aretusa Soccorso – perché consente di acquisire competenze, mettersi al servizio della comunità e vivere un’esperienza di crescita personale e professionale”.

Il Servizio Civile Universale dura 12 mesi e prevede un assegno mensile di 519,47 euro.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line) del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale entro le ore 14.00 dell’8 aprile 2026.

Per partecipare è necessario essere in possesso di SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE).

I giovani interessati possono contattare direttamente l’associazione Aretusa Soccorso per ricevere informazioni sui progetti e sulle modalità di partecipazione: 3314553553 o Aretusasoccorso@gmail.com.

Anpas Sicilia è il comitato regionale dell’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, una rete di organizzazioni di volontariato attive nei settori sanitario, sociale e di protezione civile. In Sicilia riunisce 36 pubbliche assistenze e circa 3.000 volontari, impegnati ogni giorno nei servizi di emergenza e soccorso sanitario, nell’assistenza alla persona e nelle attività di prevenzione e protezione civile sul territorio.