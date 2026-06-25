Servizio idrico a Siracusa, Aretusacque subentra a Siam: inizia una nuova fase per la gestione dell’acqua

Dopo oltre un decennio di gestione affidata a Siam, il servizio idrico integrato di Siracusa entra ufficialmente in una nuova fase. Aretusacque è subentrata oggi nella gestione della rete idrica del capoluogo aretuseo, primo passo verso la progressiva presa in carico del servizio nell’intero territorio provinciale. Il passaggio rappresenta uno dei cambiamenti più rilevanti degli ultimi anni per il settore idrico con la nuova società, costituita secondo il modello pubblico-privato, partecipata per il 51% dagli enti pubblici del territorio e per il 49% dal partner industriale Acea.

La concessione avrà una durata di 30 anni e interesserà progressivamente gran parte dei comuni della provincia di Siracusa, con Aretusacque che prenderà possesso degli impianti secondo un cronoprogramma.

Secondo quanto previsto dagli atti dell’Assemblea Territoriale Idrica, la società sarà chiamata a gestire una rete che comprende circa 2.000 chilometri di acquedotto, 1.300 chilometri di rete fognaria e oltre 166 mila utenze, per un bacino complessivo di circa 390 mila abitanti. Nel piano industriale sono previsti investimenti per circa 366 milioni di euro destinati all’ammodernamento delle infrastrutture e alla riduzione delle perdite idriche.

La fase di transizione è stata accompagnata dall’obiettivo dichiarato di garantire continuità del servizio, tutelando cittadini, lavoratori e imprese coinvolte. Nei mesi scorsi sono state avviate le attività tecniche e amministrative necessarie per assicurare un passaggio ordinato delle competenze tra il gestore uscente e quello entrante.

Per gli utenti, almeno nell’immediato, il cambiamento non comporta modifiche nell’erogazione dell’acqua.

L’attenzione sarà invece rivolta alla capacità del nuovo gestore di affrontare alcune delle principali criticità storiche del sistema idrico provinciale: dispersione della rete, efficientamento degli impianti, manutenzione delle infrastrutture e miglioramento della qualità del servizio.

Il percorso verso la gestione unica provinciale sarà graduale. Aretusacque ha infatti previsto un’acquisizione progressiva dei servizi nei diversi territori tra il 2026 e il 2027, con l’obiettivo di completare l’integrazione dell’intero ambito territoriale nei tempi stabiliti dalla convenzione di gestione. Adesso si attendono… le presentazioni ufficiali.