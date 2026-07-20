Servizio idrico a Siracusa, Cavallaro: “chiarezza sullo stato delle infrastrutture”

Politica · L'interrogazione

Dopo la richiesta di audizione in Consiglio comunale del sindaco e dei vertici di Aretusacque per fare il punto sull’emergenza idrica delle ultime settimane, il capogruppo di Fratelli d’Italia Paolo Cavallaro torna sulla vicenda con una nuova interrogazione che punta lo sguardo oltre i disservizi più recenti.

L’obiettivo, spiega il consigliere comunale, è ricostruire il quadro complessivo delle infrastrutture idriche cittadine, verificare quali investimenti fossero previsti durante la gestione SIAM e comprendere quali opere siano oggi programmate dal nuovo gestore Aretusacque.

“Se l’audizione richiesta insieme agli altri consiglieri di opposizione è finalizzata ad approfondire le cause delle recenti interruzioni dell’erogazione e gli interventi in corso – afferma Cavallaro – questa interrogazione ha finalità diverse e complementari. Intendo capire se quanto accaduto nelle ultime settimane evidenzi anche criticità di carattere strutturale“.

Tra i quesiti posti all’amministrazione comunale vi è la ricostruzione delle competenze che, durante la gestione SIAM, riguardavano la progettazione, il finanziamento e la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e ammodernamento della rete. Cavallaro chiede inoltre di conoscere quali opere fossero state programmate, quali siano state effettivamente realizzate e quali, invece, siano rimaste incompiute, oltre alle eventuali contestazioni mosse dal Comune al precedente gestore per ritardi o inadempimenti.

L’interrogazione affronta anche il tema del passaggio di consegne tra SIAM e Aretusacque, chiedendo se i progetti, gli studi di fattibilità, i piani degli investimenti e la documentazione tecnica siano stati trasferiti al nuovo gestore e se costituiscano oggi la base della programmazione degli interventi.

Un capitolo specifico è dedicato all’approvvigionamento idrico. Il consigliere comunale domanda se gli attuali pozzi siano sufficienti a garantire il fabbisogno della città, se negli anni della gestione SIAM siano stati programmati o realizzati nuovi punti di captazione e se Aretusacque abbia previsto ulteriori interventi per incrementare la disponibilità e la qualità della risorsa idrica.

Cavallaro chiede inoltre se sia stato effettuato un censimento dello stato di conservazione della rete cittadina, con particolare riferimento ai tratti più obsoleti e soggetti a perdite, domandando anche quali siano gli ultimi dati disponibili sulle dispersioni idriche e quali interventi siano stati pianificati per ridurle.

Infine, l’interrogazione sollecita l’amministrazione a chiarire se, alla luce dei recenti disservizi, ritenga necessario promuovere, insieme ad Aretusacque e agli altri enti competenti, un piano straordinario di ammodernamento delle reti, degli impianti e delle opere di captazione, indicando priorità, fonti di finanziamento e cronoprogramma degli interventi.

“Ritengo che il Consiglio comunale debba essere messo nelle condizioni di conoscere non soltanto le cause dell’ultima emergenza – conclude Cavallaro – ma anche lo stato complessivo della rete idrica, la pianificazione degli investimenti e le prospettive di sviluppo del servizio. Solo disponendo di queste informazioni sarà possibile valutare se gli interventi programmati siano adeguati ad assicurare continuità nell’erogazione, qualità della risorsa idrica e un servizio all’altezza delle esigenze della città“.