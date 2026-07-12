Servizio idrico a Siracusa, chiesta audizione in Aula: “chiarezza sui disservizi”

Politica · Richiesta di 13 consiglieri

Portare in Consiglio comunale il caso dei disservizi idrici che nelle ultime settimane hanno interessato Siracusa. È questo l’obiettivo della richiesta di inserimento all’ordine del giorno presentata da tredici consiglieri comunali, che chiedono l’audizione del sindaco, nella qualità di assessore con delega al Servizio idrico, del dirigente competente e dei rappresentanti di Aretusacque.

L’iniziativa, promossa dal consigliere di Fratelli d’Italia Paolo Cavallaro e sottoscritta anche da esponenti dei gruppi Insieme, Partito Democratico, Forza Italia e Forzisti Siracusa, nasce dalle numerose segnalazioni arrivate da residenti e operatori economici, in particolare da Ortigia, ma anche da altre zone della città come Pizzuta e Fontane Bianche. Al centro delle proteste le interruzioni dell’erogazione, la scarsa pressione dell’acqua e la difficoltà di ottenere informazioni puntuali sullo stato degli interventi e sui tempi di ripristino del servizio.

Con l’audizione i consiglieri chiedono di fare piena luce sulle cause dei disservizi, sullo stato degli interventi già eseguiti e di quelli ancora in corso, sulle criticità ancora presenti lungo la rete idrica e sulle tempistiche previste per il ritorno alla piena normalità.

La richiesta punta inoltre a chiarire quali interventi strutturali fossero stati individuati durante la precedente gestione del servizio idrico, perché non siano stati realizzati, se siano stati inseriti nella programmazione del nuovo gestore Aretusacque e quali iniziative l’amministrazione comunale intenda adottare per garantirne l’effettiva esecuzione.

“L’obiettivo – spiega il primo firmatario Paolo Cavallaro – è consentire al Consiglio comunale di esercitare pienamente le proprie funzioni di indirizzo e controllo su un servizio pubblico essenziale, acquisendo informazioni puntuali sullo stato della rete, sul cronoprogramma degli interventi e sulle prospettive di definitiva risoluzione delle criticità“.

I tredici consiglieri auspicano infine che il presidente del Consiglio comunale inserisca l’argomento nella prima seduta utile, considerata la rilevanza della vicenda per cittadini, attività economiche e immagine della città, soprattutto nel pieno della stagione turistica.