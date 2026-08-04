Servizio idrico a Siracusa: confronto in aula tra criticità, investimenti e responsabilità

Politica · Consiglio comunale

Le continue riduzioni nell’erogazione dell’acqua, le condizioni della rete cittadina e gli investimenti programmati sono stati al centro del confronto in Consiglio comunale sul servizio idrico di Siracusa. Durante il dibattito sono intervenuti, tra gli altri, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Paolo Cavallaro, il sindaco Francesco Italia e il portavoce del comitato “Ortigia Cittadinanza Resistente”, Davide Biondini. Secondo Cavallaro, la seduta non avrebbe dovuto limitarsi ad affrontare l’emergenza del momento, ma ricostruire quanto fatto negli ultimi anni per risolvere una criticità ormai strutturale.

“Fino a questa mattina ho ricevuto segnalazioni di ulteriori riduzioni idriche in diverse parti della città – ha affermato –. Il problema è capire cosa sia stato fatto in questi anni. Il sindaco deve rispondere ed è giusto che i cittadini conoscano l’attività svolta anche nella qualità di presidente dell’Ati“. Il consigliere di FdI ha quindi sollevato il tema delle opportunità di finanziamento che, a suo giudizio, non sarebbero state utilizzate: “Siracusa, dal 2000 a oggi, avrebbe perso diverse occasioni, dal Pnrr al Fesr fino ai fondi nazionali destinati all’emergenza idrica. Vogliamo capire se vi siano responsabilità e in quale misura possano essere attribuite al sindaco, all’ATI o alla classe dirigente. Il problema rimane grave e qualcuno deve spiegare ai cittadini perché non sia stato ancora risolto”.

Alle contestazioni ha replicato il sindaco Francesco Italia, respingendo la ricostruzione relativa alla perdita dei finanziamenti. “Non è stato perso neanche un euro – ha sostenuto il primo cittadino –. Alcuni Comuni che potevano essere finanziati hanno presentato proposte che non sono andate a buon fine e sono gli stessi che oggi accusano l’Ati. Basta conoscere le norme per comprendere la realtà dei fatti”. Italia ha riconosciuto che sarebbe stato possibile fare di più, inserendo però le attuali difficoltà in un quadro maturato nel corso degli ultimi quindici o vent’anni. Il sindaco ha inoltre difeso la scelta di affidare il servizio a un gestore unico provinciale.

“Finalmente abbiamo un gestore unico per trent’anni, condizione indispensabile per ottenere finanziamenti e realizzare investimenti importanti. Soltanto per Siracusa sono previsti circa 45 milioni di euro. Sarà finalmente possibile programmare e intervenire sulle condutture“. Per Italia, dunque, la città sarebbe entrata in una nuova fase nella gestione del servizio: “Esiste una carenza strutturale, ma nessuno ha voluto togliere l’acqua ai cittadini. A me interessa comprendere in quale fase ci troviamo: oggi siamo nella fase della programmazione, che finora è mancata. Questo rappresenta un punto fondamentale dal quale partire”.

Dal territorio è arrivato invece l’intervento di Davide Biondini. Il portavoce del comitato “Ortigia Cittadinanza Resistente” ha spiegato che il centro storico continua a essere una delle zone maggiormente penalizzate. “La Borgata ha in gran parte risolto il problema, fatta eccezione per una piccola zona di via Trapani. In questo momento registriamo un miglioramento anche a Ortigia, ma rimane ancora elevata la percentuale di cittadini che lamentano carenze d’acqua: dalle nostre rilevazioni quotidiane si attesta intorno al 35 per cento“. Secondo Biondini, la priorità deve essere rappresentata dagli interventi sulla rete: “Le condizioni delle condutture sono molto gravi. Abbiamo visto immagini allarmanti e servono investimenti consistenti e immediati. Abbiamo chiesto un cronoprogramma, la quantificazione delle risorse e l’indicazione delle priorità, partendo dagli interventi più urgenti. Al momento, però, non abbiamo ancora ricevuto risposta”.