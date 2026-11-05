Servizio idrico a Siracusa, Italia replica a Cannata: “spieghi i problemi di Avola”

Politica · Botta e risposta

Botta e risposta sulla gestione del servizio idrico tra il sindaco di Siracusa e presidente dell’ATI, Francesco Italia, e il deputato nazionale di Fratelli d’Italia Luca Cannata. Italia interviene con una lunga replica alle dichiarazioni del parlamentare, spostando il confronto anche sulla situazione di Avola, città amministrata da Cannata in passato, e sulle criticità della rete e della fatturazione dei consumi.

“L’onorevole Cannata – dice il sindaco Italia – pretende di impartire lezioni di efficienza, trasparenza e tutela delle bollette. Prima dovrebbe spiegare perché ad Avola, città che ha amministrato, la quasi totalità delle circa tredicimila utenze risulti priva di contatore e si continui a fatturare l’acqua sulla base di consumi convenzionali“.

Il presidente dell’ATI richiama anche l’esclusione dal finanziamento regionale di tre progetti destinati alle infrastrutture idriche di Avola, per un importo complessivo superiore a 4 milioni di euro. Tra questi, un intervento da 2,77 milioni per l’installazione di contatori. “La responsabilità politica che invoca per gli altri vale anche a casa sua“, aggiunge.

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Italia premette di non voler minimizzare i disagi che stanno interessando Siracusa. “Sono reali – spiega – e richiedono risposte concrete. Il gestore deve garantire interventi tempestivi e rendere conto dei risultati. È ciò che stiamo chiedendo e continueremo a pretendere”. Il primo cittadino respinge però quello che definisce il tentativo di attribuire a Cannata il ruolo di controllore, senza considerare le responsabilità legate alla sua precedente esperienza amministrativa.

Entrando nel merito, il sindaco ricostruisce la vicenda dei misuratori ad Avola, sostenendo che il problema si trascini da anni. Già nel 2014, ricorda, il Comune prevedeva consumi forfettari “nelle more della completa installazione dei contatori“. Nel 2021 sarebbe stato disposto l’acquisto e la posa di appena 300 misuratori, un intervento che, secondo Italia, avrebbe riguardato poco più del 2% delle circa 13mila utenze.

Il successivo progetto pilota, basato sull’adesione volontaria, non avrebbe risolto la situazione. Italia richiama a questo proposito una comunicazione dello stesso Comune, secondo cui le adesioni sarebbero state poche. Il Piano d’ambito, aggiunge, descriverebbe l’assenza dei contatori nella quasi totalità delle utenze, oltre a interruzioni notturne dell’erogazione e criticità legate alle pompe collegate direttamente alla rete.

“Oggi l’amministrazione avolese – sostiene il presidente dell’ATI – attribuisce al gestore d’ambito il compito di installare i contatori. Bene: riconoscere gli obblighi del nuovo gestore non cancella gli anni nei quali il problema è rimasto irrisolto sotto la gestione comunale“.

Il secondo punto riguarda i finanziamenti regionali. Italia cita l’allegato E al decreto regionale numero 927 del 17 giugno 2026, nel quale sarebbero riportate le esclusioni di tre progetti presentati per Avola: 2.766.965 euro per i contatori di ultima generazione, 800mila euro per la condotta di via Petrara e 443.074,21 euro per la progettazione del potenziamento della condotta della sorgente Miranda. Il valore complessivo delle candidature ammontava a 4.010.039,21 euro.

Secondo quanto riportato da Italia, per il progetto dei contatori la Regione avrebbe rilevato la presenza dei soli allegati M e Q e l’assenza degli altri documenti richiesti. Per la condotta Petrara sarebbe stata segnalata una documentazione incompleta, mentre per Miranda sarebbe stata rilevata una sovrapposizione con il progetto Petrara.

Il sindaco di Siracuas riferisce che Cannata sostiene, invece, che il Comune abbia trasmesso quanto richiesto e richiama il ruolo dell’ATI nella presentazione delle candidature. Per questo propone di verificare protocolli, allegati effettivamente inviati e tempi di trasmissione. “Siamo disponibili a ricostruire ogni passaggio. La trasparenza deve valere per l’intera vicenda“, dice apertamente, quasi a lanciare un guanto di sfida.

Nella replica trova spazio anche la questione delle tariffe. Italia chiede al Comune di Avola di indicare gli estremi della predisposizione tariffaria dell’ATI e del provvedimento di approvazione da parte di ARERA, affinché gli utenti possano verificare gli atti sui quali si fondano gli importi richiesti.

Il presidente dell’ATI richiama inoltre le contestazioni di Federconsumatori sulla fatturazione a forfait, con l’annunciata segnalazione all’Autorità di regolazione, e le controversie giudiziarie sulle quali il Comune avrebbe proposto appello. “Non anticipiamo gli esiti di quei procedimenti – ancora il sindaco di Siracusa -. Chiediamo però la stessa chiarezza che Cannata pretende quando parla di Siracusa”.

Sul controllo di Aretusacque, Italia respinge l’idea che l’ATI abbia atteso le iniziative del parlamentare per verificare l’operato del gestore. Dopo avere acquisito un parere che escludeva la qualificazione della società come organismo a controllo pubblico, l’Assemblea territoriale avrebbe richiesto un approfondimento legale di segno opposto e convocato una riunione per esaminarne le conclusioni.

Italia ricorda che la Convenzione di gestione prevede obblighi in materia di affidamenti e attribuisce all’ATI poteri di accesso, ispezione ed esame della documentazione. Nel corso dell’assemblea del 3 novembre sarebbe stata inoltre deliberata la ricognizione degli affidamenti e dei relativi costi. Le verifiche, assicura, proseguiranno e, qualora emergessero i presupposti, potranno essere coinvolte anche le autorità competenti, ANAC compresa.

Infine, il sindaco richiama la data del subentro operativo di Aretusacque a Siracusa, avvenuto il 25 giugno 2026. Le condizioni delle reti e i ripetuti fermi di origine elettrica documentati dal gestore, afferma, richiedono interventi precisi. Per questo l’ATI avrebbe chiesto un cronoprogramma, del quale intende verificare l’attuazione. Gli uffici starebbero inoltre esaminando i dati trasmessi sui depositi cauzionali, relativi a un campione di oltre cinquemila utenze.

La replica si chiude con un richiamo alle responsabilità di entrambi i livelli istituzionali. “Mi assumo la responsabilità di pretendere un servizio migliore, verificare i costi e tutelare gli utenti – dice ancora -. Cannata faccia altrettanto rispetto ai risultati della città che ha amministrato e utilizzi il proprio ruolo parlamentare per contribuire a reperire risorse per le reti”.

“I cittadini hanno bisogno di acqua, investimenti e bollette corrette – conclude Italia -. Le lezioni di efficienza, per essere credibili, devono essere accompagnate dai risultati“.