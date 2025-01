Servizio idrico a Siracusa: respinto l’ultimo ricorso di Ireti, ora tocca ad Acea-Aretusacque

Il Cga ha respinto anche l’ultimo ricorso presentato dalla società Ireti S.p.A. – società del gruppo Iren operante sul territorio nazionale quale gestore del servizio idrico – contro la procedura di gara per l’individuazione del socio privato operativo di Aretusacque S.p.A., incaricata della gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale di Siracusa.

La decisione segue una serie di contestazioni legali che hanno rallentato l’iter di aggiudicazione. In precedenza, infatti, i giudici amministrativi avevano respinto i ricorsi presentati anche da altre società che sollevavano critiche riguardanti la rappresentazione delle prospettive economico-finanziarie e l’esiguità dei termini per la presentazione delle offerte. Con il rigetto di quest’ultimo ricorso si apre la strada per l’aggiudicazione definitiva della gara. L’Ati di Siracusa ha già individuato nel raggruppamento temporaneo di imprese formato da Acea Molise e dalla società Cogen il socio privato di Aretusacque S.p.A.

I giudici d’appello hanno ritenuto corretto che il Tar abbia evidenziato la durata (trentennale) del rapporto, fattore che incide sui parametri relativi alla formulazione dell’offerta, essendo solo pronosticabile la capacità gestionale della società mista e dal ricavo tariffario in un periodo di tempo così lungo. Discorso simile relativamente all’applicazione delle regole della convergenza tariffaria, che si rivelano meramente funzionali a consentire l’espletamento della gara e la fase di avvio della gestione unica del servizio. E ancora sulle capacità di riscossione, sulla morosità e sulla gestione del Tfr dei dipendenti attuali.

“Non vi sono ragioni che consentono di concludere – si legge nella sentenza – circa l’impossibilità di formulazione di una offerta consapevole e congrua”.

La concessione avrà una durata di 30 anni e un valore stimato di oltre 1,2 miliardi di euro. Il servizio interesserà 19 comuni della provincia di Siracusa (sono esclusi Cassaro e Buscemi), con una gestione di circa 2.000 km di rete idrica e 1.300 km di rete fognaria, per circa 390.000 abitanti. Sono previsti investimenti per 366 milioni di euro, mirati al miglioramento delle infrastrutture e dell’efficienza del servizio.