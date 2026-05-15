Servizio idrico a Siracusa, risolto il problema in Ortigia e Borgata

Siam informa che il problema idrico che, in questi ultimi due giorni, ha interessato la Borgata e, in particolare, Ortigia, è stato risolto con successo dalle nostre squadre. Per quanto riguarda Ortigia, va sottolineato che i disagi riscontrati questa mattina sono stati in parte determinati dal fatto che numerosi edifici sono muniti di autoclave con relativo serbatoio di accumulo, il che produce una riduzione di portata dell’acqua per tutte quelle utenze che invece ne sono sprovviste.

Il protrarsi del disservizio, inoltre, è stato determinato da una riduzione della portata in uscita, dovuta ad incrostazioni di calcare che, non essendo individuabili senza una ispezione diretta, hanno reso necessario un intervento di un tecnico specializzato sul fondo del serbatoio, allo scopo di liberare la condotta di aspirazione e ripristinare la piena funzionalità del sistema.

Gli interventi sono stati conclusi e hanno portato al ritorno della normale erogazione. La pressione della rete, anche nel quartiere di Ortigia, è infatti rientrata nei parametri operativi standard.

Infine, considerate le ipotesi fantasiose e le illazioni di ogni sorta circolate in queste ore, cogliamo l’occasione per ribadire che le criticità vissute in questi giorni sono legate esclusivamente alla vetustà della rete idrica che impedisce, allo stato attuale, di aumentare la portata dell’acqua, in quanto ciò rischierebbe di compromettere ancora di più la condotta che non è più capace di far fronte (come dimostrano i ripetuti, recenti guasti) alle esigenze non soltanto dei residenti, ma anche del numeroso afflusso extra di turisti che, soprattutto in questo periodo, sovraccaricano inevitabilmente la rete.