Servizio idrico a Siracusa, sit-in al Vermexio del Forum provinciale per l’acqua pubblica

Attualità · Mercoledì

Il Forum Provinciale per l’Acqua Pubblica di Siracusa, insieme a Federconsumatori, Cgil, associazioni e partiti politici aderenti, scende in piazza per chiedere risposte sulla gestione del Servizio Idrico Integrato. Il sit-in è stato convocato per mercoledì 7 ottobre alle 9.30, sotto Palazzo Vermexio, e sarà rivolto in particolare al sindaco Francesco Italia, chiamato dagli organizzatori a intervenire nella sua duplice veste di primo cittadino di Siracusa e di presidente dell’ATI.

Al centro della protesta ci sono quelle che il Forum definisce “insostenibili criticità e ingiustizie” che, secondo i promotori, la popolazione starebbe affrontando nella gestione del servizio idrico. L’acqua, sottolineano, “è un bene comune fondamentale e un diritto umano inalienabile” e la gestione del servizio “non può e non deve tradursi in un mero profitto a discapito della qualità della vita dei residenti e delle tasche delle famiglie“.

Da qui un elenco di richieste che i promotori intendono sottoporre all’attenzione dell’amministrazione e dell’ATI. La prima riguarda le bollette: viene chiesta la sospensione immediata dell’invio delle fatture e dei relativi termini di pagamento, insieme alla revoca del deposito cauzionale richiesto da Aretusacque agli utenti, che il Forum giudica “arbitrario, inopportuno e irrispettoso“.

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Un altro punto riguarda i disservizi verificatisi durante l’estate. Il Forum chiede il riconoscimento automatico di un indennizzo o risarcimento per cittadini e attività commerciali che, secondo la ricostruzione dei promotori, avrebbero subito sospensioni dell’erogazione, cali di pressione e forniture intermittenti.

La mobilitazione chiede inoltre la restituzione automatica delle somme versate al precedente gestore SIAM, con il ricalcolo del deposito cauzionale e degli interessi legali maturati negli anni.

Sul fronte degli investimenti, il Forum sollecita la pubblicazione e il rispetto del cronoprogramma degli interventi previsti dal bando di affidamento per l’efficientamento e l’ammodernamento delle reti idriche e fognarie. L’obiettivo indicato è quello di ridurre le perdite della rete e garantire, secondo i promotori, maggiore qualità e continuità del servizio.

Tra le richieste figura anche la presentazione del piano dei finanziamenti e delle fideiussioni a carico del socio privato, che il Forum richiama in relazione all’articolo 4 del contratto sottoscritto da Acea. Infine, gli organizzatori chiedono il blocco di ulteriori aumenti della tariffa, sostenendo che quella applicata a Siracusa sarebbe già “la terza più cara della Sicilia” e superiore alla media nazionale.

Una serie di questioni che il Forum intende portare direttamente davanti a Palazzo Vermexio, chiedendo al sindaco, nella sua veste di presidente dell’ATI, un confronto sulla gestione del servizio e sulle misure da adottare. “La cittadinanza non è più disposta a tollerare inefficienze a fronte di costi sempre più elevati“, affermano i promotori, che chiudono la convocazione con una domanda rivolta direttamente al primo cittadino: “Il sindaco si farà trovare?“