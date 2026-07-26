Servizio idrico a Siracusa verso la normalizzazione, riparati i guasti

Attualità · Aretusacque

Aretusacque informa la cittadinanza che il guasto verificatosi sulla diramazione della condotta adduttrice DN 600 di Bufalaro Basso è stato completamente riparato.

A conclusione dell’intervento, effettuato dal personale tecnico della Società, le condotte sono state rimesse in pressione già nella tarda mattinata di oggi e le operazioni di riattivazione del sistema idrico sono state regolarmente completate.

Come avviene in questi casi, durante la fase di ripristino potrebbero verificarsi temporanei disservizi legati alla presenza di sacche d’aria nelle condotte, con possibili riduzioni di pressione o irregolarità nell’erogazione dell’acqua in alcune zone della città. Al netto di tali criticità fisiologiche, i flussi idrici dovrebbero progressivamente regolarizzarsi nel corso della serata odierna.

Aretusacque comunica inoltre che nelle prime ore della mattinata è stato eseguito un ulteriore intervento di riparazione in via Polibio, dove era stato segnalato un guasto sulla rete idrica.

Anche in questo caso l’intervento è stato completato con successo e le condotte sono già state rimesse in pressione. Per quanto riguarda la normalizzazione dell’erogazione, valgono le medesime considerazioni relative alla possibile presenza di sacche d’aria nella rete e ai necessari tempi tecnici per il completo riequilibrio dei flussi.

Aretusacque continuerà a monitorare l’andamento della rete nelle prossime ore per garantire il pieno ritorno alla normalità del servizio e ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione dimostrate durante le attività di riparazione.