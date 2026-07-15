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Attualità La nota del gestore

Invito di Aretusacque ai cittadini: “segnalate guasti e disservizi al numero verde”

di Giulio Perotti · · aggiornato
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Rubinetto dell'acqua

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Utilizzare il numero verde per segnalare guasti, anomalie e disservizi idrici, così da consentire un monitoraggio più preciso delle criticità e una pianificazione più efficace degli interventi. È l’invito rivolto da Aretusacque ai cittadini di Siracusa, che ricorda come il canale diretto con il gestore sia il numero verde 800 53 53 53, attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.

La società sottolinea che ogni segnalazione ricevuta viene registrata e tracciata, permettendo alle strutture tecniche di acquisire informazioni tempestive sullo stato della rete e di individuare con maggiore precisione le priorità operative nelle diverse zone del territorio.

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Secondo Aretusacque, il contributo dei cittadini rappresenta un supporto importante ai sistemi di telecontrollo già presenti sulla rete idrica. Le comunicazioni telefoniche, infatti, consentono di completare il quadro informativo a disposizione dell’azienda, offrendo indicazioni immediate sulle criticità riscontrate dagli utenti e contribuendo a una valutazione più accurata delle situazioni che richiedono interventi.

L’obiettivo, spiega il gestore, è quello di affiancare ai dati raccolti attraverso il monitoraggio tecnologico le informazioni provenienti direttamente dal territorio, così da conoscere in tempo reale l’evoluzione dei disservizi e programmare le attività secondo criteri oggettivi e verificabili.

Per questo motivo Aretusacque rinnova l’invito ai cittadini a utilizzare il numero verde 800 53 53 53 come canale diretto di contatto per segnalare eventuali problemi legati al servizio idrico, evidenziando come ogni comunicazione possa contribuire a rendere più tempestivi ed efficaci gli interventi sulla rete.

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Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

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