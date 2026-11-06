Servizio idrico. Cannata replica a Italia: “amministratore fallimentare”

Politica · Aretusacque

”Il sindaco Italia invoca la palla di vetro, ma dovrebbe cominciare dalle carte che ha sulla scrivania. Gli chiediamo conto di ciò che ha fatto finora e lui risponde parlando del futuro. Un gioco di prestigio mal riuscito: le responsabilità non scompaiono e il fallimento della sua gestione resta”. Lo dichiara Luca Cannata, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera, replicando al sindaco di Siracusa e presidente dell’ATI idrico.

”Prima sostiene di non avere atteso le mie iniziative che sono datate e agli atti, poi usa le risposte alle mie richieste come prova del proprio operato. Tra l’altro i riscontri che cita erano parziali e proprio le mie iniziative hanno portato alla luce questioni sulle quali continuiamo a pretendere chiarezza, a partire dal controllo pubblico e dalle regole applicate ad Aretusacque. Prima di vantare risposte complete, legga le domande e le confronti con i documenti effettivamente trasmessi – sottolinea -. Gli atti dimostrano che l’ATI conosceva grazie alle mie interrogazioni il contrasto sulla natura del controllo pubblico ben prima dell’ultima Assemblea e che il Consiglio di sorveglianza aveva annunciato l’acquisizione del parere legale a seguito della mia richiesta. La vicenda non è nata tre giorni fa. Italia tenta di far sparire mesi di responsabilità facendo partire il calendario dall’ultima riunione. Ma da scarso prestigiatore lascia il trucco bene in vista. Quali controlli sono stati svolti prima? Quali regole sono state applicate? Quali documenti restano da consegnare? Rispondere a un accesso agli atti ed esercitare la vigilanza sono due cose diverse. Un presidente dell’ATI dovrebbe conoscere almeno questa distinzione. Italia continua a cercare battute per evitare risposte. Alla gestione fallimentare aggiunge comunicati che non reggono al confronto con le carte. Prima di fare ironia, studi la vicenda che dovrebbe governare. Ai cittadini servono acqua e trasparenza: dei suoi alibi hanno già fatto il pieno”.