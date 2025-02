Servizio idrico: c’è l’aggiudicazione definitiva. Adesso la gestione passerà alla società mista “Aretusacque”

Il 27 gennaio scorso, il commissario dell’Assemblea Territoriale Idrica (Ati) di Siracusa, Rosaria Barresi, ha ufficializzato l’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto per la gestione del Servizio Idrico Integrato della provincia. La concessione trentennale, del valore di oltre 1,2 miliardi di euro, è stata assegnata al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto da Acea Molise Srl e Cogen Spa.

Questo risultato giunge al termine di un iter complesso, caratterizzato da numerosi ricorsi legali che hanno rallentato il processo di aggiudicazione. In particolare, la società Ireti S.p.A., parte del gruppo Iren, aveva presentato un ricorso contestando la procedura di gara. Tuttavia, il Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) per la Regione Siciliana ha respinto l’ultimo ricorso di Ireti, confermando la legittimità dell’assegnazione alla RTI Acea Molise e Cogen.

La nuova società mista che a questo punto potrà essere costituita – Aretusacque S.p.A – sarà partecipata al 51% dai Comuni del territorio e al 49% dal partner privato. Gestirà il servizio idrico integrato in 19 comuni della provincia di Siracusa, esclusi Cassaro e Buscemi, per un totale di circa 390.000 abitanti serviti. Il piano prevede investimenti per 366 milioni di euro, mirati al miglioramento delle infrastrutture idriche e fognarie, con la gestione di circa 2.000 km di rete idrica e 1.300 km di rete fognaria.

Con la risoluzione delle controversie legali e l’aggiudicazione definitiva, si apre una nuova fase per la gestione del servizio idrico nella provincia di Siracusa, con l’obiettivo di garantire efficienza e sostenibilità a lungo termine.