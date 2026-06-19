Servizio idrico: delegazione del Forum per l’acqua pubblica ricevuta in Prefettura a Siracusa

Questa mattina, al termine del sit-in di protesta, una delegazione del Forum provinciale per l’ acqua pubblica è stata ricevuta dal prefetto Chiara Armenia. L’incontro si è svolto in un clima di grande disponibilità e sensibilità da parte della rappresentante del Governo rispetto alla complessa problematica del servizio idrico cittadino.

Il prefetto ha fornito importanti rassicurazioni alla delegazione, confermando che non ci saranno ulteriori proroghe e che il nuovo gestore è già stato formalmente invitato a pianificare con urgenza gli interventi necessari. L’obiettivo prioritario è quello di evitare, o quantomeno ridurre drasticamente, il rischio di nuove emergenze idriche in città. Nel corso del colloquio, la delegazione del Forum ha espresso le proprie priorità, chiedendo alla rappresentante del Governo di farsi garante e sollecitare il nuovo gestore su alcuni punti cruciali. “È stata evidenziata l’opportunità strategica di investire sul riuso delle acque dell’Anapo, come reale alternativa all’emungimento dai pozzi di contrada Dammusi, ad oggi fortemente salinizzati – racconta Alessandro Acquaviva portavoce del Forum -. È stata richiesta l’implementazione di un portale ufficiale che includa non solo gli atti amministrativi, ma anche un sistema pubblico di tracciamento dei reclami. Infine è stata sollecitata la creazione di un piano di emergenza mirato a supportare tempestivamente anziani e soggetti fragili in caso di disservizi di media e lunga durata”.

Al termine del confronto, la Armenia ha assicurato il massimo impegno nel vigilare attentamente sul passaggio di gestione e nel rappresentare il bisogno di efficientamento del servizio, garantendo un canale di dialogo costante e la propria disponibilitá ad eventuali successivi interventi.