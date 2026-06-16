Servizio idrico di Siracusa, nuova proroga di 10 giorni a Siam: slitta ancora il passaggio ad Aretusacque

Siracusa dovrà attendere ancora per vedere concretizzarsi il passaggio della gestione del servizio idrico integrato da Siam ad Aretusacque. A poche ore dalla scadenza dell’ultima proroga concessa alla società che gestisce il servizio in città dal dicembre 2021, il Comune ha deciso di autorizzare un ulteriore prolungamento tecnico di dieci giorni, fissando il nuovo termine al 24 giugno. Una scelta definita necessaria per evitare qualsiasi rischio di interruzione di un servizio essenziale per la collettività.

La determina, firmata dal dirigente del settore Ambiente e Transizione energetica Leonardo Patti, rappresenta l’ennesimo capitolo di una vicenda che si trascina ormai da mesi e che riguarda il passaggio di gestione del Servizio Idrico Integrato all’interno dell’Ambito Territoriale Idrico provinciale.

L’obiettivo finale resta quello già definito dall’ATI di Siracusa: affidare il servizio al gestore unico provinciale, individuato nella società Aretusacque Spa. Tuttavia, il subentro previsto per il 15 giugno non potrà avvenire nei tempi programmati.

Secondo quanto emerge dagli atti, Aretusacque ha comunicato formalmente al Comune l’impossibilità di avviare la gestione del servizio a partire dal 15 giugno, segnalando criticità legate al trasferimento delle spettanze di fine rapporto maturate dai dipendenti e ad alcune garanzie economiche ritenute necessarie per completare il passaggio.

Una ricostruzione che Siam ha contestato, definendo infondate le criticità evidenziate e comunicando contestualmente che, a seguito di interlocuzioni tra le parti, sarebbe stata individuata una soluzione attraverso la prestazione di adeguate garanzie patrimoniali. Proprio la necessità di completare questi ultimi adempimenti avrebbe convinto il Comune a concedere qualche giorno aggiuntivo per consentire la definizione del trasferimento.

La proroga di Palazzo Vermexio, è stata concessa esclusivamente per scongiurare qualsiasi vuoto gestionale. Nella determina si evidenzia infatti che l’interruzione del servizio idrico comporterebbe gravi conseguenze sotto il profilo igienico-sanitario, ambientale e della salute pubblica, rendendo necessario garantire la continuità operativa fino al completamento delle procedure di subentro.

Sul piano amministrativo, il nuovo rinvio fotografa anche le difficoltà che stanno accompagnando la complessa transizione verso il modello del gestore unico provinciale previsto dalla normativa nazionale e regionale. Negli ultimi anni il Comune di Siracusa ha più volte prorogato l’affidamento a Siam in attesa che l’ATI completasse il percorso di affidamento e che si concretizzassero tutte le condizioni necessarie per l’avvio effettivo della nuova gestione.

L’ultima proroga autorizzata nel dicembre scorso avrebbe dovuto rappresentare il tratto finale di questo percorso, con scadenza fissata al 14 giugno 2026. Adesso il calendario slitta ancora, anche se l’impressione è che il passaggio di consegne sia ormai entrato nella fase conclusiva.

La stessa Siam, accettando la proroga richiesta dal Comune, ha manifestato l’auspicio che il trasferimento possa avvenire anche prima del 24 giugno, qualora vengano completati gli ultimi adempimenti necessari. La determina prevede infatti espressamente la possibilità di interrompere anticipatamente la proroga nel momento in cui Aretusacque sarà nelle condizioni di assumere concretamente la gestione del servizio.

Resta però il dato politico e amministrativo: a quasi un anno dall’individuazione del nuovo gestore unico e dopo numerose proroghe tecniche, il servizio idrico di Siracusa continua a essere affidato a Siam. Un segnale delle difficoltà che accompagnano il riassetto dell’intero sistema idrico provinciale e che, ancora una volta, costringono gli enti coinvolti a ricorrere a soluzioni temporanee per garantire un servizio