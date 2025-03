Servizio idrico integrato, nominato un commissario per sbloccare Aretusacque. Garozzo: “spero che i sindaci battano presto un colpo”

Con un provvedimento firmato dall’assessore all’Energia Giovanni Di Mauro, la Regione ha deciso di nominare un commissario ad acta con l’incarico di intervenire direttamente in tutti i Comuni che finora non hanno completato gli adempimenti necessari alla costituzione della Aretusacque S.p.A., la nuova società che prenderà in carico la gestione dell’acqua per i prossimi trent’anni. La nascita della nuova società mista pubblica-privata, che gestirà il servizio idrico integrato nell’intera provincia di Siracusa, prosegue quindi a colpi di commissariamento.

Il nodo è noto da tempo: nonostante l’aggiudicazione della gara d’appalto al raggruppamento temporaneo di imprese Acea Molise S.r.l. – Cogen S.p.A., alcuni enti locali non hanno ancora approvato gli atti in Consiglio comunale o versato le relative quote societarie. E tutto questo rischia di far slittare l’intero processo, mettendo a repentaglio – secondo la Regione – anche l’accesso ai finanziamenti del Pnrr destinati al settore idrico.

Per evitare che ciò accada, la Regione ha deciso di esercitare i poteri sostitutivi, autorizzando il commissario a sostituirsi direttamente a sindaci, giunte e consigli comunali inadempienti approvando le delibere mancanti, versando le quote sul conto dedicato, firmare l’atto notarile per la costituzione della società e nominare i primi organi amministrativi e di controllo di Aretusacque S.p.A. Non solo: avrà anche il compito di sottoscrivere i patti parasociali tra i soci pubblici e il socio privato, e di avviare le procedure per il recupero delle somme eventualmente anticipate con i fondi residui derivanti dalla liquidazione dell’ex Consorzio Ato 8.

La nomina arriva in un momento cruciale e fa ovviamente discutere, perché se da un lato il servizio idrico integrato deve tornare a essere operativo secondo le nuove norme del Codice degli Appalti, dall’altro le amministrazioni inadempienti avranno due giorni di tempo (per un ente pubblico, troppo poco) dalla notifica per mettersi in regola, altrimenti sarà direttamente il commissario a procedere. Ed è proprio sulla nomina degli organismi di controllo che emerge qualche preoccupazione di troppo.

“Perché la regione Siciliana si affida puntualmente a commissari per decisioni importanti e strategiche per lo sviluppo della nostra Sicilia? Perché la Politica, specie quella che dovrebbe essere opposizione resta silente e fa subire azioni, che a voler essere generosi, risultano vessatorie per i territori – chiede Giancarlo Garozzo,

già sindaco di Siracusa, componente esecutivo regionale Italia Viva con delega giustizia e legalità –? È di ieri la notizia che l’assemblea di Sac ha deliberato la privatizzazione dell’aeroporto di Catania, peccato che la maggioranza assoluta dell’assemblea reggeva su tre commissari: Irsap, camera di commercio del sud-est e libero consorzio comunale di Siracusa. E il 19 marzo sono stati emessi dall’assessorato regionale all’energia 4 decreti di commissariamento che raggruppano i 21 comuni della provincia di Siracusa. 4 commissari che dovrebbero rappresentare i 21 sindaci per costituire la società aretusacque spa e nominare contestualmente l’organo di rappresentanza e quello di vigilanza. Grave che fino adesso nessun sindaco senta l’esigenza di manifestare perplessità o di rivolgersi a gli organi preposti per ottenere l’annullamento di un decreto ingiusto poco trasparente e dalle motivazioni particolarmente fragili. Le nomine di Cda e organismo di vigilanza devono essere fatte dai sindaci, tenuto conto di Curricula particolarmente qualificati e sopratutto di professionisti dalla indubbia moralità. Solo i sindaci che compongono l’Ati, come la legge prevede, devono scegliere queste figure nessun commissario nominato dalla oscura regione, può arrogarsi il diritto di sostituirsi a sindaci democraticamente eletti, che devono rendere conto delle loro azioni alle comunità da cui sono stati scelti. Spero che i sindaci battano presto un colpo, dalla regione e dal suo presidente nulla di nuovo, solo lati oscuri e buchi neri, la famigerata trasparenza di cui tutti amano tanto riempirsi la bocca non pervenuta”.