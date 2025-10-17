Servizio raccolta rifiuti a Priolo Gargallo: “nessun sostegno visto il mancato coinvolgimento nell’iter amministrativo”

I consiglieri comunali di Priolo, Diego Giarratana (e il gruppo consiliare Grande Sicilia) e Mariangela Musumeci, intervengono in merito all’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, che sarà sottoposto a breve all’approvazione del Consiglio Comunale. “Non possiamo esprimere alcun sostegno – dichiarano – poiché durante l’intero iter di formazione del piano industriale, durato più di un anno, i consiglieri comunali non sono mai stati coinvolti.”

La questione è emersa nel corso di un incontro promosso dal Presidente del Consiglio, alla presenza dell’Ufficio Area Tecnica Ambiente – Ecologia, nel quale sono state illustrate le principali caratteristiche del nuovo servizio. “È subito apparsa evidente – proseguono i consiglieri – la totale assenza di una visione amministrativa chiara e condivisa, già a partire dalla scelta della modalità di gestione del servizio. Non vi è stato alcun indirizzo politico-amministrativo sulle possibili alternative consentite dalla legge, come l’affidamento a terzi, a società in house o a società partecipata.”

Secondo Giarratana e Musumeci “l’amministrazione ha ancora una volta dimostrato di operare senza programmazione, agendo in corsa e in prossimità delle scadenze, senza un vero confronto politico e istituzionale. Non si può pretendere l’approvazione di deliberazioni consiliari in assenza di un percorso condiviso, alimentando tensioni e divisioni. Il buon governo di un paese – sottolineano – non ha bisogno di improvvisazione, ma di confronto, ambizione e responsabilità. Soprattutto quando si tratta di servizi che incidono sulla qualità della vita dei cittadini, sui costi a carico delle famiglie e delle attività commerciali, e sullo sviluppo complessivo del territorio.”

I due ribadiscono quindi la necessità di rispettare la legittimazione istituzionale dei ruoli e di garantire il coinvolgimento di tutti i rappresentanti eletti nel processo decisionale. “Solo un metodo inclusivo e democratico – concludono – può assicurare un’amministrazione capace di perseguire realmente l’interesse collettivo.”