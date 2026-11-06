Servizo idrico, Italia a Cannata: “Ati non ha la palla di vetro. Accertamenti in corso”

Attualità · Botta e risposta

“L’onorevole Cannata insiste nel chiedere chiarimenti su atti per i quali l’Ati idrico, però, dovrebbe avere la palla di vetro. L’Assemblea ha deliberato tre giorni fa, appena conclusi i chiarimenti legali necessari, e sono già in corso gli approfondimenti sulle materie di competenza, cioè affidamenti e costi di un servizio idrico che solo a fine giugno ha visto il subentro del nuovo gestore. I risultati di questi accertamenti saranno a disposizione di chiunque li richiederà come già fatto in passato. Ne è testimone lo stesso onorevole Cannata, le cui istanze di accesso agli atti sono state prontamente soddisfatte per due volte negli ultimi mesi, esattamente a luglio e a settembre”. Lo dichiara il sindaco di Siracusa e presidente dell’Ati idrico, Francesco Italia, in risposta alle ultime dichiarazioni dell’onorevole Luca Cannata sulla gestione di Aretusacque.