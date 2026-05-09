Sesta stagione di “Palazzolo è”, debutto con un omaggio a Dante. Tra i nomi in cartellone Dave Monaco, Ciufoli, Vespertino, Bassi, Venuti

Con l’evento sold out “Fuoco dell’interno, l’Inferno di Dante” ha preso ufficialmente il via la sesta stagione di eventi di Palazzolo è, promossa dall’assessorato comunale alla Cultura e che si svolgerà per tutta l’estate, fino a settembre, con appuntamenti dedicati alla cultura, al teatro, alla musica, confermando la grande strategia e collaborazione avviata con il territorio e con le tante realtà che hanno risposto all’avviso pubblico emanato nei mesi scorsi dal Comune.

Lo spettacolo “Fuoco dell’interno- l’Inferno di Dante” di e con Sofia Muscato per la regia di Marco Manera, produzione Agricantus, promosso dall’associazione “Vinacria”, all’Auditorium comunale, è stato molto coinvolgente, esilarante per la bravura di Sofia Muscato nel rileggere il poema dantesco, in versione ironica, moderna e in rime in siciliano. Un viaggio alla scoperta dei famosi personaggi dell’Inferno, da Virgilio, Caronte, a Paolo e Francesca, Lucifero, per riflettere sui difetti e sulle debolezze dell’essere umano.

Prima dello spettacolo il saluto dell’assessore alla Cultura Nadia Spada, promotrice della sesta stagione, che ha annunciato i tanti eventi in programma nei prossimi mesi e sottolineato la qualità degli appuntamenti in programma. Insieme a lei Giada Capriotti, presidente di Vinacria, che ha presentato lo spettacolo della serata.

Il cartellone di eventi nasce dalla sinergia con le realtà del territorio e costruito attorno a una visione culturale che mette al centro qualità, partecipazione e valorizzazione dell’identità locale. Un progetto che negli anni è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento per la programmazione culturale cittadina. Anche per questa nuova edizione, “Palazzolo è” proporrà un calendario ricco e articolato che attraversa diversi linguaggi artistici: teatro, musica, incontri culturali e presentazioni, con l’obiettivo di offrire esperienze di alto profilo e coinvolgere pubblici differenti.

Gli eventi in programma si snoderanno tra l’Auditorium comunale, palazzo di Città, Teatro greco. E infatti Akrai, luogo simbolo della storia e della cultura del territorio, ospiterà alcuni degli appuntamenti più significativi del programma, creando un dialogo tra spettacolo contemporaneo e patrimonio archeologico. Tra i nomi attesi Roberto Ciufoli, Sergio Vespertino, Ettore Bassi, Il Coro lirico con Mario Venuti e Rita Botto, Melania Giglio e Daniele Salvo, Enrico Lo Verso, l’Associazione Mascagni e altre sorprese.

“La nuova stagione – ha sottolineato l’assessore Spada – nasce da un’idea precisa di comunità che sceglie di riconoscersi nella cultura, nella bellezza, nella partecipazione. Inauguriamo la sesta stagione di “Palazzolo è” con un sold out e con uno spettacolo straordinario della bravissima Sofia Muscato, all’interno del progetto promosso dall’Associazione Vinacria. E non potevamo desiderare apertura più forte di questa: una sala piena, una comunità presente, viva, partecipe. Questa sesta stagione rappresenta la maturità di un percorso iniziato nel 2023. Un progetto cresciuto con costanza, con visione, con la convinzione che la cultura non sia qualcosa di accessorio, ma una vera infrastruttura sociale, culturale e identitaria. Sarà una stagione intensa, vibrante, ricca di emozioni, che continuerà a intrecciare arte, musica, spettacolo e comunità”.

E poi l’appuntamento con la trentesima edizione del Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani, che verrà inaugurata domani, domenica 10 maggio alle 9:30 ad Akrai. “E a giugno – ha aggiunto Spada – il nostro magnifico Teatro Greco di Akrai, il nostro Teatro del Cielo, ospiterà grandi eventi tra musica e spettacolo, con l’apertura affidata ad una stella della musica classica, il nostro concittadino, Dave Monaco. Perché questa non è soltanto una stagione culturale. È una comunità che sceglie di crescere insieme attraverso la bellezza. quando una comunità sceglie la cultura, sceglie sempre anche il futuro”.

Per seguire la programmazione basta collegarsi su www.palazzolo-e.it.