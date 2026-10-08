Settembre più caldo di sempre in Sicilia: il record di temperatura è a Lentini, 39,5 gradi

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Il punto più caldo della Sicilia, a settembre, è stato in provincia di Siracusa. L’11 settembre la stazione SIAS di Lentini ha registrato 39,5 gradi, la temperatura massima più alta di tutta l’isola. E non è l’unico record del mese: secondo il report del SIAS, il Servizio informativo agrometeorologico siciliano, quello appena concluso è stato il settembre più caldo da quando esistono le sue misurazioni, cioè da circa 25 anni.

La media regionale del mese ha superato di circa 0,1 gradi il record precedente, del 2022, ed è stata di 1,4 gradi più alta della media 2003-2022. Anche la media delle temperature massime non era mai stata così alta: ha battuto di 0,3 gradi il primato del 2023. Quella delle minime ha invece eguagliato i valori record dei mesi di settembre del 2021 e del 2022.

A pesare sul bilancio sono stati soprattutto i primi dieci giorni del mese, i più caldi di sempre nelle serie storiche del SIAS. Invece di rinfrescare, l’inizio dell’autunno meteorologico ha prolungato l’estate, con temperature anche di 4-5 gradi sopra la norma. Le massime sono rimaste altissime, soprattutto nella Sicilia centrale e meridionale. Sulle coste le minime non sono scese abbastanza e le notti tropicali sono aumentate ancora.

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Il sollievo è arrivato solo dalla metà del mese, con correnti fresche dall’Atlantico che hanno spazzato via l’aria calda sul Mediterraneo. Nell’ultima decade le temperature sono scese ancora, soprattutto di notte, grazie a correnti di origine balcanica, che in qualche giorno le hanno portate leggermente sotto la media e hanno portato anche temporali intensi.

La minima più bassa, 1,7 gradi, è stata registrata il 26 settembre a Linguaglossa, sull’Etna Nord. La media mensile più alta è quella di Palermo, con 26 gradi.

Il caldo di inizio settembre ha fatto crescere ancora gli indicatori climatici di un’estate già fuori dal comune. Fino al 30 settembre il numero medio di notti tropicali (con minime sopra i 20 gradi) e di notti “super-tropicali” (sopra i 25 gradi) si è allontanato ancora di più dai record precedenti. I giorni con massime oltre i 35 gradi hanno superato nettamente il primato del 2021.

Secondo il SIAS, però, queste condizioni non vanno considerate eventi rari e improbabili. Sono piuttosto il segnale di un’anomalia che sta diventando la nuova normalità verso cui si muove il clima.